Приметы и поверья на 13 января: что нельзя делать в Васильев вечер

13 января по народному календарю – Васильев вечер или Васильева коляда, сейчас его отмечают как канун старого Нового года. В этот день на Руси принято было с утра готовить большой стол – еды должно быть много, чтобы хватило не только на семью, но и на гостей. Среди блюд обязательно должно быть что-то из свинины. Люди верили, что чем богаче стол в этот вечер, тем больше достатка будет в новом году.

В старину в этот день принято было устраивать щедрования. Как правило, этим занимались девочки и молодые девушки, переодетые в костюмы. Как и колядники на Рождество, они ходили от дома к дому, пели песни-щедровки, танцевали, прославляли хозяев и желали им здоровья и богатства и получали взамен угощения.

Запрещается браниться и ссориться, спорить с кем-то, драться или обижать кого-то, даже животных, думать о плохом. Не принято жадничать, экономить на еде, особенно на угощениях для гостей. Не стоит пересчитывать мелочь – можно разориться. Нельзя садиться за стол в черной одежде, а женщинам принято минимум три раза за день сменить наряд.