Американец превратил автомобиль в космолет из «Футурамы»

Житель штата Колорадо по имени Эрик превратил минивэн Honda Odyssey в космолёт «Межпланетного экспресса» из популярного мультсериала «Футурама». Для этого владелец перекрасил автомобиль в бирюзовый цвет, а также прикрепил к нему крылья по бокам и стабилизатор на крыше, а также разместил иллюминаторы с изображением персонажей сериала.

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Сам по себе автомобиль не на ходу — у него отсутствует двигатель, а стекла закрыты панелями. Проект предполагается использовать в выставочных целях на мероприятиях, посвящённых поп-культуре. По данным издания Motor1, владелец продаёт автомобиль за $ 2,5 тыс., а в его коллекции находятся ещё девять проектов на тему кино и анимации.