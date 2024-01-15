В пасти у тигра: как Триады перешли от рэкета к политике и шпионажу

Еще недавно китайские криминальные группировки — Триады, чья история насчитывает несколько веков, промышляли преимущественно уличным насилием и рэкетом, находясь в жесткой конфронтации с властями. Однако за последние десятилетия известная своей безжалостностью «желтая мафия» решила сменить специализацию. Помимо наркоторговли, контрабанды и заказных похищений, Триады все чаще проявляют интерес к туристическому бизнесу, криптовалютам и даже политике. Почему мафиози из Поднебесной стали меньше грабить и убивать, а вместо этого нашли общий язык с коммунистической партией и занялись международным шпионажем в интересах Пекина — в материале «Ленты.ру».

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Осенью 2023 года Санкт-Петербургский городской суд России преступной группировке. В колонию строгого режима отправили шестерых китайцев, которых уличили в вымогательстве, похищении соотечественников и незаконном заработке на туристах-земляках.

Среди них был Ван Хуэй — член Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака. Иностранец учился в Петербурге, получил высшее юридическое образование, стажировался у президента коллегии, после чего получил статус адвоката и улаживал юридические вопросы между бизнесменами из КНР и России.

Но зарабатывал китаец не только на услугах правозащиты. Концепция его бизнеса заключалась в следующем: в Петербург регулярно приезжали туристы из Китая; гиды продавали им специальные купоны, по которым можно было покупать товары и обедать в ресторанах — правда, исключительно китайских.

Цены там были сильно выше, чем в среднем по городу, но слабо осведомленные об этом туристы охотно покупали талоны в надежде сэкономить

Вполне вероятно, что нелегальный бизнес, начавшийся в 2020 году, работал бы без сбоев и дальше, но в дело вмешался студент-китаец. Узнав о схеме с купонами, он рассказал о ней друзьям-туристам, а те, в свою очередь, предали ситуацию огласке.

Совсем скоро несчастного студента похитили неизвестные — как оказалось, соотечественники. Они отвезли юношу в местный китайский клуб для своих, где также располагались ресторан и бордель, жестоко избили, а затем потребовали 100 тысяч юаней (около миллиона рублей по курсу на 2020 год) за нанесенный ущерб.

Получив обещание собрать деньги в обмен на жизнь, похитители отпустили студента, просчитавшись в главном.

Несмотря на страх за свою жизнь, китаец сообщил в полицию о тех, кого на его родине называют Триадами. Как правило, такие поступки влекут за собой не только жестокую расправу, но и преследование близких родственников, друзей и нередко даже проблемы с законом на родине.

Дело в том, что Триада в подлинном значении этого слова — не только преступная группировка, завязанная на выходцах из Поднебесной, но и обширная мафиозная сеть, которая тесно сплелась с международным бизнесом, многочисленными диаспорами и даже геополитикой.

Посадка нескольких мелких боссов, как показывает практика, никак не влияет на существование ее многочисленных подразделений. Закрытая структура и невероятная децентрализация позволяют ей успешно вести как легальную, так и нелегальную деятельность по всему миру. При этом Россия, хоть и является важной страной для представителей китайского криминала, далеко не главный регион, где разворачивается борьба за деньги и власть.

Небесные патриоты

Первые Триады появились в материковом Китае в XVII веке, когда страна переживала масштабный политический кризис. Власть в империи захватила маньчжурская династия Цин, которая занялась насаждением иностранных порядков.

Многие влиятельные аристократические дома бежали на юг, где объединялись в патриотические сообщества для борьбы с завоевателями. Чтобы финансировать партизанскую войну, бывшие дворяне выстраивали торговые связи с иностранными государствами, вели дела с пиратами, не гнушались заказных убийств, контрабанды и похищений ради выкупа.

Одной из главных черт таких сообществ стала бескомпромиссная взаимопомощь, основанная на этническом происхождении. Они помогали беженцам найти работу, жилье, взамен включая их в свои преступные структуры вне зависимости от сословного статуса.

Объединял профессиональных преступников и религиозный символизм: организации использовали треугольный символ, символизирующий китайскую концепцию «Небо — Земля — Человек» (天地會). Вступление в братство скреплялось мистическими ритуалами, клятвами на крови и жертвоприношениями предкам.

Тогда же родилась и децентрализованная система, присущая Триадам и сегодня. Обычно у каждого руководителя в подчинении находились по два человека, у их боссов, в свою очередь, — тоже по два «сотрудника».

Главное преимущество такого подхода — невероятная конспирация. Чаще всего рядовые бойцы не знали, кому подчиняется их командир, который аналогично не располагал сведениями об авторитетах выше по иерархической лестнице.

Со временем Триады переродились в подобие семейных кланов, принадлежность к которым определялась не кровными, а рабочими узами.

Главарь каждого клана зовется «драконом» и в зависимости от региона имеет свой цвет — к примеру, золотой или голубой.

Примечательно, что эти кланы не утратили ненависти к правящей верхушке, продолжая оказывать серьезное влияние на политическую жизнь низов. Например, в 1850-1864 годах эти структуры активно поддерживали Тайпинское восстание, призванное покончить с распространением христианства, засильем европейцев и маньчжурской монархией в целом. Аналогичным образом Триады стояли за организацией Боксерского восстания 1898-1901 годов, которое в итоге пришлось подавлять силами России, Японии, США, а также Франции и Британии.

В последующем криминальный мир сделал ставку на зарождающееся движение республиканцев во главе с Сунь Ятсеном, лидером партии Гоминьдан, «отцом» современной китайской нации. Он, как и большинство его покровителей из Триад, хотя и мечтал перестроить государство по западному образцу, видел будущий Китай скорее национальным государством, свободным от влияния Вашингтона, Лондона и Москвы.

Триады быстро превратились в боевое крыло Гоминьдана. Тысячи членов мелких банд помогали партии свергать монархию, а в последующем — расправляться с ее политическими противниками.

Так, наследник Сунь Ятсена президент Чан Кайши использовал Триады во время шанхайской резни, когда за несколько суток в стране были предательски уничтожены несколько тысяч членов Коммунистической партии Китая (КПК), которая считала Гоминьдан своим союзником и не выступала против республики.

Коммунисты, не простившие Триадам убийства товарищей, после прихода к власти в 1949 году объявили охоту на все подпольные организации и частный сектор. Преступные авторитеты были вынуждены бежать в Гонконг, Макао и Тайвань.

По иронии судьбы, именно они в будущем станут одной из главных причин стремительного экономического взлета КНР и ее трансформации во вторую крупнейшую экономику мира.

Слово председателя

Исторически зона ответственности Триад — Юго-Восточная Азия, где быстрорастущий гигантский приток капиталов и традиционно высокий уровень коррупции позволяют строить империи, которые не всегда под силу разрушить даже самым могущественным державам.

Не исключением был и западный мир, куда массово эмигрировали представители Триад после прихода к власти коммунистов. В тогда еще британском Гонконге и португальском Макао были сконцентрированы капиталы большинства эмигрантских преступных организаций.

ВВП на душу населения Гонконга в 22 раза превышал аналогичный показатель КНР в 1985 году.

Триады продолжали контролировать и легальный бизнес: от морских перевозок до производства электроники. И новому правительству КНР под руководством Дэн Сяопина, затеявшего масштабные реформы в области экономики, срочно требовались инвесторы для возрождения частного сектора.

В 1982 году Дэн Сяопин встретился с гонконгскими магнатами Ли Кашином и Генри Фоком, чтобы установить связи с городскими Триадами. Новые союзники были нужны режиму для привлечения средств в свободные экономические зоны, а также содействия в налаживании контактов с многочисленными китайскими диаспорами за рубежом.

Не все Триады плохие, многие из них были хорошими парнями и многие из них патриоты Дэн Сяопин в 1984 году

Именно с этого момента началась постепенная интеграция преступных структур в систему государственной власти. Идея «патриотических Триад» легла в основу обновленной стратегии государства «Объединенный фронт», которая предполагала сотрудничество всех прокитайских сил на планете, независимо от идеологической принадлежности.

И если в 1990-е китайские власти предпочитали закрывать глаза на преступления Триад, включая бытовой криминал, незаконное кредитование и банальный рэкет, в обмен на помощь с привлечением денег в страну, то в середине 2010-х они пошли еще дальше и решили использовать Триады и в политических целях.

В частности, одной из популярных практик Триад стала охота за коррумпированными китайскими чиновниками, а также потенциально нелояльными членами КПК. Главным инструментом в этом вопросе, как это часто бывает, становится компромат.

Китайские государственные служащие, наряду с коллегами из других стран, порой не прочь отдохнуть в казино, заказать секс-услуги, да и в целом потратить состояние во время отпуска на курортах.

Например, Макао, бывшая португальская колония, свободная экономическая зона и единственное место в КНР, где разрешены азартные игры почти круглогодично, притягивает состоятельных китайцев, желающих хорошо провести время без внимания общественности.

Незаконные ставки на $105 млрд выявили китайские силовики в Макао по состоянию на январь 2023 года.

Местные игорные заведения почти в 100 процентах случаев контролируются Триадами, которые не гнушаются сообщать в госбезопасность о суммах, потраченных на развлечения партийцами, и легких связях влиятельных аппаратчиков.

Очень скоро Триады ставят перед такими людьми понятный, но весьма непростой выбор: стать абсолютно лояльным и подконтрольным власти политиком или отправиться за решетку по обвинению в растрате или незаконном обогащении. Очевидно, чиновники чаще выбирают первый вариант.

Еще одним занятием Триад в современном Китае, как и столетие назад, являются политические нападения и подавление антиправительственных протестов. Увидеть это можно было, например, во время «революции зонтиков» и протестов в Гонконге 2014 и 2019 годов.

Триады почти безнаказанно совершали набеги на протестующих, избивая и похищая противников прокитайской администрации, а также патрулировали улицы вместе с полицией. Граждане могли опознать их по белым футболкам — неофициальному символу лоялистов. Протестующие, напротив, предпочитали облачаться в черное.

Большинство таких «дружинников» были членами Триад 14K, Wo Sing Wo и Shui Fong.

Никто из «белых футболок» не был осужден за нападения, тогда как сторонников автономии активно задерживали и привлекали к ответственности.

Кроме того, Пекин нередко использует мафию для шпионажа в интересах страны: от политического до промышленного. Их объектами чаще всего становятся чиновники в западных странах.

Прежде всего речь идет о коррупции, когда за взятку или обещание другой выгоды интересанты получают доступ к сведениям о финансовых операциях, политических решениях, секретным документам в самых разных областях.

И в Европе, и в США руководители служб национальной безопасности заявляют, что китайское правительство попросту отказывается сотрудничать с ними в расследовании таких преступлений.

В пасти у тигра

Однако утверждать, что каждое преступное сообщество, действующее в Китае или в сфере его интересов, пользуется поддержкой властей, в корне неверно. Более того, конкуренция за симпатии партии порой выливается в кровопролитные закулисные противостояния, которые часто заканчиваются арестами и посадками наиболее «уважаемых» лидеров.

Например, в начале 2023 года в Гонконге полиция сумела разом арестовать более 6,4 тысячи членов Триад, включая тех, что в прошлом помогали властям бороться с протестами.

Вероятная причина — распространение наркотиков на территории континентального Китая. Оперативники изъяли у задержанных марихуану, кетамин, кокаин, метамфетамин, героин и другие наркотики общей стоимостью более 44,8 миллиона долларов.

Учитывая такие риски, Триады все чаще стремятся инвестировать в легальные предприятия — от транспортных перевозок до производства электроники.

Порой такие инвестиции принимают совсем уж необычные формы. Например, Ван Куок-кой, бывший глава одной из Триад в Макао, известный по кличке Сломанный Зуб, в 2018 году вложил 750 миллионов долларов в китайскую фирму, финансирующую турниры по шахматам.

Другие предпочитают бизнес в ближнем зарубежье. В частности, на территории российского Дальнего Востока китайская мафия инвестирует в добычу леса, полезных ископаемых и морепродуктов. Правда, на поверку такие фирмы нередко нарушают уже российские законы о контрабанде и браконьерстве.

С переменой бизнес-фокуса сократилась и смертность среди членов банд. Шансы китайского гангстера погибнуть в уличной перестрелке или разборке с применением холодного оружия снизилась кратно.

То же самое касается убийств, совершаемых Триадами. Если почти четверть всех убийств в 1997-м совершили бандитские группировки, то в 2001-м Триады оказались связаны лишь с пятью из ста таких преступлений.

Со временем стала ослабевать и иерархия тайных сообществ. Многие ранги исчезли, а лидеры потеряли былую власть.

На практике теперь реальную власть в группировках имеют региональные лидеры, которые принимают решения по наиболее важным вопросам.

В любом случае глобальное влияние китайских Триад на экономическую жизнь, легальную и нелегальную, только увеличивается. Ведь Триады до сих пор действуют очень осторожно: большинство операций заканчивается арестами преступников среднего звена. Их тюремные сроки составляют всего несколько лет, как это и произошло в Санкт-Петербурге.

Похитители студента и организаторы незаконных схем с купонами для туристов получили всего от двух до пяти лет лишения свободы.