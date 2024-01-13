Как отметить старый Новый год: традиций празднования нет
Историки объяснили, как зародился обычай праздновать старый Новый год, и рассказали, как отмечать этот праздник.
Старый Новый год в России встречают в ночь с 13 на 14 января. Праздник сохранился со времен юлианского календаря. Раньше в этот день отмечался Новый год. Разница составляет 13 дней, отсюда и дата праздника – 13 января. В нашей стране праздник считается неофициальным народным, сообщает Life.
Всерьез старый Новый год давно не отмечают, но если у людей есть желание, они могут собраться веселой компанией и посидеть за столом. Лучше отметить этот день дома без лишнего пафоса. Для многих людей это дополнительная возможность поздравить тех, кого не успели в Новый год. Можно подарить небольшой подарок или вручить новогоднюю открытку.
Ранее Pensnews.ru писал, как правильно загадать желание на старый Новый год. Важно сконцентрироваться на чем-то одном и самом важном, что станет, по вашему мнению, главным в 2024 году.