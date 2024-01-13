Почему евреи скрывают свои настоящие имена

У евреев есть необычная традиция — они с рождения получают два имени и использует их в разных сферах жизни.

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Одно — в быту, а второе, называемое кинуй и хранимое в тайне от неевреев — в религиозных обрядах.

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Иудейские имена

Среди евреев бытовала традиция давать имена (мальчикам — после обрезания, а девочкам — в первую субботу после рождения) из Танаха — еврейского варианта Библии. Такие имена назывались «святыми» (шем xа-кодеш). Их никогда не использовали в быту, а только на службе в синагоге и в религиозных обрядах. Даже близкие люди зачастую не знали «святые» имена друг друга. Тем более их никогда не называли неевреям и неиудеям. Для многих шем кадош становился известен только после смерти человека — ведь именно это имя высекали на надгробном камне.

Кинуй

Когда евреи прибывали в новые страны, они обычно выбирали себе имена на местном языке. При рождении ребенка ему давали имя также на местном языке. Это светское нееврейское имя и называлось кинуй. В Европе бытовым языком евреев стал идиш, поэтому многие светские имена являются просто переводом с иврита или аналогом (по значению) «святого» имени. Так, например, религиозное имя Арье превращалось в Лейб — и то, и другое переводится как «Лев» с иврита и идиша, соответственно.

«Русские» евреи

В России и СССР проживало огромное количество евреев. Большинство из них брало себе русскоязычный кинуй. Поэтому ряд на самом деле нееврейских имен сегодня воспринимаются, как традиционно еврейские: Семен, Зиновий, Григорий, Ефим. Их у нас в стране действительно часто использовали люди еврейского происхождения. Так Шимон становился Семеном, Соломон — Зиновием, Хаим — Ефимом. А любое еврейское религиозное имя, начинающееся на «Г» (чаще всего Герш) превращалось в имя «Григорий».

Необычный кинуй