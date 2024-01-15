Неизвестный СССР. Куда исчезла 16-я советская республика

Современные финны должны молиться на Александра I и Сталина, а не на Маннергейма

© Антон Новодережкин/ТАСС

Вокруг фонтана Дружбы народов на ВДНХ стоят скульптуры, символизирующие союзные республики. Однако фигур там не 15, а 16.

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Фонтан со скульптурными композициями создавался в первой половине 1950-х, когда республик действительно было на одну больше. 16-й, ныне напрочь забытой Советской республикой, существовавшей с 1940 по 1956 год, была Карело-Финская.

Разобраться в этой истории можно, только углубившись в «дела давно минувших дней».

К началу XIII века большая часть финских племён платили дань Господину Великому Новгороду. Затем началась агрессия шведов, которые серьёзно потеснили русских на северном побережье Финского залива.

В 1293 г. шведский маршал Торгильс Кнутсон заложил крепость Выборг у слияния стратегической реки Вуоксы с Финским заливом. В ответ новгородцы построили крепость Корелу при впадении Вуоксы в Ладожское озеро. С тех пор 400 лет шли русско-шведские войны за владение Финляндией и Карельскими землями.

Вопрос решился в сентябре 1809 г., когда Швеция была вынуждена отдать России всю Финляндию. Первое гособразование на этой территории было создано Александром I и названо Великим княжеством Финляндским. Император даровал финнам парламент – Сейм. Население княжества получило льготы, которые не могли и присниться жителям российских губерний. Речь шла о налогах, освобождении от призыва на воинскую службу, послаблении в таможенном контроле – сейчас это именуется «свободными экономическими зонами». В Финляндии даже не действовала российская полиция, а исключительно своя, подчинявшаяся местным властям.

Тем не менее к концу XIX в. в княжестве наблюдается рост сепаратистских настроений. Понятно, что объективных причин к этому нет, и, соответственно, нет об этом разговоров ни среди крестьян, ни среди рабочих. Отделиться хотят только интеллигенты-«образованцы» и студенты.

К концу 1917 г. большая часть княжества управлялась местными Советами, однако весной 1918-го сюда вторгаются немецкие и шведские оккупанты. С их помощью белые финны разгромили финскую Красную армию. Около 7000 красных финнов погибли в боях, 8000 расстреляны, свыше 15 тыс. погибли в концлагерях. Так, в одном из них, созданном на территории бывшей русской крепости Свеаборг, более половины узников умертвили всего за полгода.

А что происходило в Карелии? В конце 1917 г. ею (тогда Олонецкой губернией) управлял губсовет, руководимый большевиками. В 1919-м в Карелию вторглись белофинны. Финский фюрер Карл Густав Маннергейм заявил: «Я не вложу меча в ножны, пока не будет присоединена вся Карелия».

Советская республика находилась в кольце фронтов, и Карелии придавалось второстепенное значение. Туда были отправлены около 5000 красных финнов, бежавших в Россию.

По предложению финского коммуниста Эдварда Грюлинга Ленин согласился на создание Карельской трудовой коммуны (КТК).

25 июля 1923 г. на базе КТК была создана Автономная Карельская Социалистическая Советская Республика (АКССР) в составе РСФСР. С принятием 5 декабря 1936 г. новой Конституции АКССР была переименована в Карельскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (КАССР).

В ноябре 1939 года началась советско-финская война. Сталин с началом Второй мировой не мог позволить Ленинграду, где размещалась треть ВПК страны, и Кронштадту – единственной базе Балтийского флота, оказаться в зоне действия финской тяжёлой артиллерии.

Финские солдаты на "линии Маннергейма" во время боев на Карельском перешейке

Советский лидер допустил тогда две принципиальные ошибки. Во-первых, он доверил вооружение Красной Армии бездарям и вредителям типа Тухачевского. В результате РККА не имела артиллерии особой мощности, способной разрушить доты «линии Маннергейма». Дело дошло до того, что красноармейцы в 30-35-градусные морозы шли в атаку в шинелях «на рыбьем меху» и в будёновках.

Вторая ошибка: Сталин попутал 1939-й с 1918-м. Тогда, 20-ю годами раньше, в Финляндии преобладали красные финны. К концу 1930-х они были физически уничтожены или бежали в СССР. А молодёжь оказалась оболванена националистической пропагандой.

В Финляндии в 1919-1939 годах произошло то, что в Германии в 1933-1939-м и на Украине в 2014-2022-м.

Тем не менее Сталин в марте 1940-го заключил мир с Финляндией не из-за больших потерь, понесённых Красной Армией. Советская разведка знала, что Англия и Франция на начало апреля 1940 года готовят массированное вторжение в Норвегию с последующим выходом в Финляндию. Судя по всему, вождь не оценил возможности Германии, которая в апреле-мае 1940-го вдребезги разбила силы союзников, пытавшихся оккупировать Норвегию.

31 марта 1940 г. 6-я сессия Верховного Совета СССР преобразовала Карельскую Автономную ССР в Карело-Финскую ССР. Ей были переданы освобождённые от финнов территории в Западной Карелии и северная часть Карельского перешейка вместе с Выборгом.

Замечу, что ещё до Зимней войны население КАССР составляло 469 тыс. человек, из них карелов – 23%, вепсов – 2%, финнов – 1,8% (8322 человека). Весной 1940-го всё финское население ушло из районов, переданных СССР.

Осенью 1941 г. финские войска оккупировали большую часть территории КФССР. Исключение составили территории на восточном берегу Онежского озера и далее к северу.

Территорию КФССР финны переименовали в Восточную Карелию и передали под управление армии. Всё русское население было загнано в концлагеря. Только в Петрозаводске их было семь. После победы финны предполагали депортировать русских в северные районы за Полярный круг.

Карело-Финская ССР. Пулеметный расчет сержанта Сухова на Карельском фронте

Захват Карелии Маннергейм и Ко считали для себя беспроигрышной лотереей. В 1941-1944 гг. финское командование согнало десятки тысяч военнопленных и местных жителей строить систему фортов «линии VT», которая по своей мощи в разы превосходила хвалёную «линию Маннергейма» образца 1939 года. Финское правительство считало, что даже в случае поражения Германии Советский Союз выйдет из войны предельно ослабленным и не сможет преодолеть «линию VT» в Карелии. Кроме того, надеялось на западных союзников, которые должны были помочь Маннергейму сохранить границы «Великой Финляндии».

В июне 1944-го войска Ленинградского фронта под командованием генерала армии Леонида Говорова за 7 дней прошли от границы 1939 г. до Выборга. Замечу: в Зимнюю войну то же самое удалось сделать за три месяца и с куда большими потерями. Причина – в РККА получили новое вооружение и научились воевать.

А вот Карельский фронт занял Петрозаводск, без боя оставленный финнами, но так и не сумел овладеть всеми укрепрайонами. После взятия Выборга в июне 1944-го командующий советскими войсками на Карельском перешейке генерал армии Говоров запросил у Верховного подкрепления, без которых было невозможно дальнейшее наступление. Сталин ответил: «Войну будем кончать не в Хельсинки, а в Берлине». А Говоров в качестве утешительного приза получил звание маршала.

19 сентября 1944-го с финнами было подписано перемирие. Согласно Парижскому мирному договору 1947 г. СССР получил в аренду военно-морскую базу Порккала-Удд, которая позволяла контролировать вход в Финский залив.

С 1947 г. с Финляндией были установлены дружеские отношения. Ежегодно рос объём торговли с СССР. И Хрущёв, уверовавший в возможность добрососедства с Западом, решил сделать финнам два подарка.

1 января 1956-го досрочно вернул базу в Порккала-Удде. А 16 июня того же года КФССР была официально понижена в статусе до автономии в составе РСФСР.

По мнению автора, было разумнее переформировать КФССР в Петрозаводскую область. Благо, там проживали лишь 81 тыс. карелов (11,1%) и 20 тыс. финнов (2,7%). А надобность в политической бутафории прошла.