Старый Новый год и не только: день 14 января в истории
День трубопроводных войск Вооруженных сил России.
Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ Владимира Путина от 30 декабря 2021 года.
Первый отдельный батальон перекачки горючего по трубопроводу был создан 14 января 1952 года в соответствии с директивой военного министра СССР Маршала Советского Союза Александра Василевского.
Трубопроводные войска — специальные войска тыла Вооруженных сил РФ, не имеющие аналогов в иностранных армиях. Они обеспечивают снабжение горюче-смазочными материалами, развертывание полевых магистральных трубопроводов и подачу по ним горючего и выполнение других специальных задач.
Служащими этого формирования во время войны в Афганистане в 1979-1989 годах было развернуто 1200 километров полевых магистральных трубопроводов и подано более 5 миллионов тонн горючего, что составило 80% от общего объема подвоза ГСМ. Трубопроводные войска привлекались для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, землетрясения в Армении в 1988 году, а также многократно для тушения лесных пожаров и торфяников.
День военно-оркестровой службы Вооруженных сил России.
Профессиональный праздник военных музыкантов был установлен приказом министра обороны РФ в 2021 году. 14 января 1921 года было создано Бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура.
Самое раннее упоминание о военных музыкантах относится к X-XI векам, когда для подачи команд и сигналов в княжеских дружинах стали использовать музыкальные инструменты.
Важной вехой в становлении Военно-оркестровой службы в нашей стране принято считать указ, подписанный Петром I в феврале 1711 года. В соответствии с документом в каждом пехотном полку создавались оркестры «в составе одного гобоиста-иностранца, восьми гобоистов-русских», а также 16 барабанщиков для сигнальной службы.
В настоящее время в состав Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России входят более 220 оркестров, начиная с самых маленьких со штатной численностью порядка 20 человек и заканчивая большими — более 60 музыкантов. Главный военный оркестр — Центральный военный оркестр Минобороны России, в который входят 228 музыкантов.
Старый Новый год.
Традиции отмечать этот праздник в ночь с 13 на 14 января уже более 100 лет. До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, а многие европейские страны еще в XVI веке ввели григорианский. К XX веку наш календарь отставал от европейского на 13 дней.
В январе 1918 года Россия перешла на летоисчисление по григорианскому календарю. Так и возникла разница в 13 дней между «старым» и «новым» стилями.
95 лет назад (1929) была образована Московская область.
Четырнадцатого января 1929 года постановлением Президиума ВЦИК Московская губерния, учрежденная Петром I в 1708 году, была упразднена, а вместо нее образована Центрально-промышленная область с центром в Москве. В нее также вошли Тверская, Тульская и Рязанская губернии. Уже летом 1929 года Центрально-промышленная область была переименована в Московскую.
Сегодня Подмосковье — второй по размеру бюджета субъект Российской Федерации. Входит в состав Центрального федерального округа. Площадь региона составляет 45,9 тысячи кв. километра, население — более 8 миллионов человек.
95 лет назад (1929) была образована Нижегородская область.
Область была создана постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года. В ее состав вошли Нижегородская и Вятская губернии, Муромский уезд Владимирской губернии, Марийская и Вотская автономные области. Летом 1929 года Нижегородская область была преобразована в Нижегородский край. В 1932 году к 40-летию литературной и общественной деятельности писателя Максима Горького край стал называться Горьковским. Через четыре года край стал снова областью. В 1990 году региону вернули историческое название — Нижегородская область.Сегодня это один из крупнейших регионов Центральной России. Площадь области составляет 76,6 тысячи кв. километра. Здесь проживают более 3 миллионов человек.
210 лет назад (1814) в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Императорской Публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека).
Она была основана в мае 1795 года указом императрицы Екатерины II и стала первой государственной библиотекой России. В ее основу легла коллекция книг и рукописей братьев Залуских, привезенная из Варшавы. В 1810 году император Александр I принял закон об обязательном экземпляре, согласно которому библиотека стала получать по два бесплатных экземпляра всех российских печатных изданий.
Место для библиотеки было выбрано в самом центре Петербурга, на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Здание было построено по проекту архитектора Егора Соколова.
Четырнадцатого января 1814 года библиотека была торжественно открыта. Она была доступна для всех, «всякий читатель имел свободный вход в оную, какого бы звания или чина он не был».
После Октябрьской революции Императорская Публичная библиотека была переименована в Российскую публичную библиотеку, затем она стала называться Государственной публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
В марте 1992 года указом Президента РФ библиотека была преобразована в Российскую национальную библиотеку (РНБ). В том же году ей был присвоен статус особо ценного объекта национального наследия.
Сегодня РНБ — пятая библиотека мира по объему фондов. Здесь хранится около 38 миллионов экземпляров книг и других информационных ресурсов. Ежегодно библиотеку посещает порядка 1 миллиона читателей.