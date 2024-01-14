Старый Новый год и не только: день 14 января в истории

День трубопроводных войск Вооруженных сил России.

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Профессиональный праздник был установлен указом Президента РФ Владимира Путина от 30 декабря 2021 года.

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Первый отдельный батальон перекачки горючего по трубопроводу был создан 14 января 1952 года в соответствии с директивой военного министра СССР Маршала Советского Союза Александра Василевского.

Трубопроводные войска — специальные войска тыла Вооруженных сил РФ, не имеющие аналогов в иностранных армиях. Они обеспечивают снабжение горюче-смазочными материалами, развертывание полевых магистральных трубопроводов и подачу по ним горючего и выполнение других специальных задач.

Служащими этого формирования во время войны в Афганистане в 1979-1989 годах было развернуто 1200 километров полевых магистральных трубопроводов и подано более 5 миллионов тонн горючего, что составило 80% от общего объема подвоза ГСМ. Трубопроводные войска привлекались для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, землетрясения в Армении в 1988 году, а также многократно для тушения лесных пожаров и торфяников.

День военно-оркестровой службы Вооруженных сил России.

Профессиональный праздник военных музыкантов был установлен приказом министра обороны РФ в 2021 году. 14 января 1921 года было создано Бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура.

Самое раннее упоминание о военных музыкантах относится к X-XI векам, когда для подачи команд и сигналов в княжеских дружинах стали использовать музыкальные инструменты.

Важной вехой в становлении Военно-оркестровой службы в нашей стране принято считать указ, подписанный Петром I в феврале 1711 года. В соответствии с документом в каждом пехотном полку создавались оркестры «в составе одного гобоиста-иностранца, восьми гобоистов-русских», а также 16 барабанщиков для сигнальной службы.

В настоящее время в состав Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России входят более 220 оркестров, начиная с самых маленьких со штатной численностью порядка 20 человек и заканчивая большими — более 60 музыкантов. Главный военный оркестр — Центральный военный оркестр Минобороны России, в который входят 228 музыкантов.

Старый Новый год.

Традиции отмечать этот праздник в ночь с 13 на 14 января уже более 100 лет. До 1918 года Россия жила по юлианскому календарю, а многие европейские страны еще в XVI веке ввели григорианский. К XX веку наш календарь отставал от европейского на 13 дней.

В январе 1918 года Россия перешла на летоисчисление по григорианскому календарю. Так и возникла разница в 13 дней между «старым» и «новым» стилями.

95 лет назад (1929) была образована Московская область.

Четырнадцатого января 1929 года постановлением Президиума ВЦИК Московская губерния, учрежденная Петром I в 1708 году, была упразднена, а вместо нее образована Центрально-промышленная область с центром в Москве. В нее также вошли Тверская, Тульская и Рязанская губернии. Уже летом 1929 года Центрально-промышленная область была переименована в Московскую.

Сегодня Подмосковье — второй по размеру бюджета субъект Российской Федерации. Входит в состав Центрального федерального округа. Площадь региона составляет 45,9 тысячи кв. километра, население — более 8 миллионов человек.

95 лет назад (1929) была образована Нижегородская область.

Область была создана постановлением Президиума ВЦИК от 14 января 1929 года. В ее состав вошли Нижегородская и Вятская губернии, Муромский уезд Владимирской губернии, Марийская и Вотская автономные области. Летом 1929 года Нижегородская область была преобразована в Нижегородский край. В 1932 году к 40-летию литературной и общественной деятельности писателя Максима Горького край стал называться Горьковским. Через четыре года край стал снова областью. В 1990 году региону вернули историческое название — Нижегородская область.Сегодня это один из крупнейших регионов Центральной России. Площадь области составляет 76,6 тысячи кв. километра. Здесь проживают более 3 миллионов человек.

210 лет назад (1814) в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие Императорской Публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека).

Она была основана в мае 1795 года указом императрицы Екатерины II и стала первой государственной библиотекой России. В ее основу легла коллекция книг и рукописей братьев Залуских, привезенная из Варшавы. В 1810 году император Александр I принял закон об обязательном экземпляре, согласно которому библиотека стала получать по два бесплатных экземпляра всех российских печатных изданий.

Место для библиотеки было выбрано в самом центре Петербурга, на углу Невского проспекта и Садовой улицы. Здание было построено по проекту архитектора Егора Соколова.

Четырнадцатого января 1814 года библиотека была торжественно открыта. Она была доступна для всех, «всякий читатель имел свободный вход в оную, какого бы звания или чина он не был».

После Октябрьской революции Императорская Публичная библиотека была переименована в Российскую публичную библиотеку, затем она стала называться Государственной публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

В марте 1992 года указом Президента РФ библиотека была преобразована в Российскую национальную библиотеку (РНБ). В том же году ей был присвоен статус особо ценного объекта национального наследия.