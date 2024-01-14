Приметы и поверья на 14 января: что нельзя делать в Васильев день

14 января по народному календарю отмечается день святого Василия Кесарийского, который был покровителем хлебопашцев и скотоводов. Накануне Васильева дня люди ходили по домам и желали благополучия, совершая при этом древние обряды обсевания или посевания.

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В этот праздник необходимо собраться всей семьей, чтобы попросить друг у друга прощение и отпустить все накопившиеся обиды. Также рекомендуется отпустить негативные мысли и наполнить душу добротой и любовью к окружающим людям. С восходом солнца каждый член семьи пытался проснуться раньше других, чтобы пойти к колодцу, роднику или реке. Там они набирали воду и умывались. Предки верили, что так они весь год будут здоровыми и бодрыми. Святителя Василия считали покровителем свиней и хранителем садов от червей, поэтому на столе 14 января обязательно должно стоять стояло ритуальное блюдо – «кесаретский поросенок». Во время готовки его следовало целиком зажарить. Согласно приметам, блюдо символизирует полноту и достаток крестьянского дома. Перед тем, как сесть за стол, предки зажигали свечу перед иконой и молились Святому Василию. Также нужно было на стол в форме креста рассыпать семена разных зерен. Их накрывали скатертью и садились за ужин. На Руси считали, что старшему члену семьи нужно три раза поднять блюдо с поросенком и сказать: «Чтобы свиночки поросились, овечки ягнились, коровушки телились».

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14 января строго-настрого запрещалось отказывать кому-либо в помощи. Ослушавшиеся окажутся на месте того, кому не помогли. Также в Васильев день запрещалось венчаться, надевать старую одежду, проводить день только в женской компании. Помимо этого, 14 января девушкам не следовало использовать чужие зеркала, иначе они могли потерять свою красоту. Также людям не разрешалось выбрасывать личные вещи. Предки верили, что у нарушивших запрет пропадет удача. Для рукоделия эта дата тоже не подходит. Тем, кто будет шить и вязать, сулили досадные недоразумения и проблемы на ровном месте. В Васильев день запрещалось стричь волосы и ногти, если люди не желают укоротить свою жизнь.