Почему дореволюционные новогодние открытки были не похожи на новогодние

До революции многие новогодние открытки были больше похожи скорее на современные карточки к Международному женскому дню.

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Снег и Дед Мороз изображались, как правило, на рождественских открытках. А новогодние - с бокалами с шампанским, цветами, листками клевера. Традицию переняли из Австрии, где символы благополучия, кроме клевера, - незабудки и розы.

Новый год в старой России, как и в Европе, оставался в тени главного зимнего праздника - Рождества. После революции большевики отменили сначала его, а в конце 1920-х и елку, и Новый год.

Только под новый, 1935 год, второй секретарь ЦК ВКП(б) Украинской ССР Павел Постышев выступил в "Правде" с призывом искоренить "нелепое мнение, что детская елка - буржуазный предрассудок". Он предложил устроить "хорошую советскую елку во всех городах и колхозах".

В 1935-м первую реабилитированную елку поставили в Харькове. Через год - в Кремле. А еще через три года Постышев был признан врагом народа и расстрелян.