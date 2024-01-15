Как фотоальбом помог раскрыть запутанное преступление

Ежегодно сотрудники Следственного комитета расследуют тысячи уголовных дел. Иногда пролить свет на запутанные истории помогает совсем, казалось бы, крохотная деталь — случайное фото, цветок на подоконнике и даже вантуз. В день рождения СК, образованного 15 января 2011 года, «Газета.Ru» рассказывает подробности трех громких раскрытых преступлений.

© Гавриил Григоров/ТАСС

Дело №1 «Фото на память»

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В апреле 2017 года на телефоне Алины Федоровой (имя изменено) высветился входящий звонок от начальника, владельца пилорамы Ивана Самарина (имя изменено). В последний раз бухгалтер видела босса несколько дней назад, когда он уезжал на деловую встречу.

Алина взяла трубку и услышала незнакомый голос. Мужчина представился Андреем Ликом и рассказал, что у Ивана неприятности — якобы его объявило в розыск МВД, а в дополнение к этому крупный криминальный авторитет потребовал вернуть долг из далеких 90-х.

Потом якобы Иван прислал СМС с просьбой купить ему спортивный костюм, несколько сим-карт и бритвенные станки. Все это бухгалтер передала начальнику через посредника — Лика.

В течение года Федорова помогала залегшему на дно шефу. Снимала для него деньги со счета компании, покупала личные вещи, даже заказала эвакуатор, чтобы отвезти в оговоренное место Lexus Самарина, который тот якобы хотел продать.

В октябре 2018 года в Тюмень приехал пасынок Ивана Самарина. Его удивило, что родственник столько времени не давал о себе знать и игнорировал звонки. Он обратился в полицию, и тут выяснилось, что в розыск владельца пилорамы никто не объявлял и долгов перед авторитетами у него нет.

Сразу после возбуждения дела к Андрею Лику приехали с обыском. Дверь открыла супруга — якобы муж уехал.

Следователи осмотрели комнаты, обнаружили сим-карту пропавшего владельца пилорамы и договор купли-продажи его автомобиля.

Но самый неожиданный сюрприз ждал криминалистов под диваном — там прятался «уехавший» хозяин дома.

Отрицать причастность к преступлению он не стал, но и раскрывать детали не спешил. Уверял, что ничего не помнит. Его признания для обвинения было мало. Без тела доказать вину и назвать причину смерти было сложно. И Лик это понимал.

Следователи внимательно изучили изъятый в доме фотоальбом. На одном из снимков рядом с Андреем был запечатлен сотрудник бюро ритуальных услуг.

Его вызвали на допрос, и мужчина рассказал, что 17 апреля 2017 года ему позвонил Андрей и попросил срочно приехать. Во дворе дома лежало тело.

«Лик уверял, что человек умер сам, и уговорил товарища закопать труп. В обмен предложил снять с погибшего золотую цепь и крест. Ритуальщик назвал адрес ломбарда, куда сдал золото, и показал, где спрятал тело», — рассказывает старший помощник руководителя управления СКР по Тюменской области Людмила Галстян.

Восстановить картину случившегося помогла судебная экспертиза и информация оперативников. Самарин приехал в поселок к Лику и потребовал вернуть долг в миллион рублей. Андрей отказался и в разгар ссоры ударил бизнесмена по голове лопатой. Забрав телефон убитого, он изучил его контакты и придумал легенду о побеге.

В марте 2023-го суд приговорил Андрея Лика к 12 годам колонии.

Гавриил Григоров/ТАСС

Дело №2 «Капли на цветке»

Старательнее следы преступления заметал убийца в Иркутске.

В середине января 2023-го в отдел полиции позвонила женщина, обеспокоенная исчезновением своей бабушки. По ее словам, в квартире, где 87-летняя родственница жила с сыном, никого нет, на телефонные звонки они не отвечают уже несколько дней.

По адресу выехал участковый. В доме было абсолютно чисто, казалось, хозяева просто куда-то уехали.

«В квартире было очень жарко, — рассказывает следователь-криминалист управления Следственного комитета по Иркутской области Максим Самсонов. — Участковый решил открыть дверь на балкон и заметил, что листья цветка на подоконнике покрыты бурыми каплями. Тут же вызвал нашу следственно-оперативную группу».

Осматривая квартиру, специалисты отодвинули стоявший в углу стол-книжку и обнаружили небольшой затек крови. Другой след нашли на пороге ванной.

«Заметить его невооруженным глазом было бы крайне сложно, пятна были замыты. Мы увидели капли благодаря источнику криминалистического света», — объясняет эксперт.

С места преступления были изъяты сотни предметов: кусок линолеума, кнопка унитаза, смесители, оконные ручки, плинтус. Экспертизу провели за сутки — ничего, кроме ДНК владельцев квартиры.

На следующий день специалисты вернулись на место происшествия вместе с родственницей убитых. Она обратила внимание на то, что из ванной пропала шторка.

«На карнизе остались кольца, мы их изъяли, но генетического материала не обнаружили. Стулья, ручки — ни на одном из предметов, которых точно касался убийца, не был генома, — вспоминает Самсонов. — Как мы впоследствии узнали, преступник работал в перчатках, а все следы смывал чистящим средством для плит».

Пропали из квартиры и мобильные телефоны. Вскоре они были обнаружены в ломбарде, но установить личность убийцы это не помогло. На камеры он не попал, потому что вещи продавал через третьих лиц. Отпечатки пальцев на устройствах принадлежали только владельцам магазина.

Единственной ниточкой оставалась квартира.

Оперативники установили круг общения пропавших жильцов и выяснили, что седьмого января к ним приходили друзья. Они рассказали, что видели молодого человека бурятской национальности. Хозяин дома общался с ним сухо, и вскоре незнакомец ушел. Никаких следов на стуле, где он сидел, и у стола обнаружено не было.

«Мы пошли от обратного, предположили, что тела убитых расчленили. Мы открутили сливное отверстие в ванной, но ничего не нашли — преступник хорошо пролил воду. И тут заметили вантуз под раковиной», — рассказывает криминалист.

Здесь злоумышленник и допустил оплошность, оставив отпечатки пальцев. Видимо, ванну он убирал в последнюю очередь и забыл про предосторожность. Проверка по генетической базе показала, что это ранее судимый житель Бурятии.

Спустя несколько дней молодого человека задержали в одном из компьютерных клубов Иркутска. В его сумке лежали залоговые квитанции из ломбарда. Он признался, что приехал к своему знакомому и в ссоре убил хозяина квартиры, а затем и его мать, как свидетельницу. Тела расчленил и вывез в гараж на окраине города.

Сейчас его дело рассматривают в суде.

Дело №3 «Не переобулся вовремя»

В конце ноября 2018-го в Башкирию приехали трое бизнесменов из Екатеринбурга. У них была назначена встреча с владельцем местной турбазы Маратом Ахметшиным (имя изменено). Деловые партнеры хотели обсудить инвестиции в постройку очистных сооружений.

В какой-то момент один из гостей, Семен Ермолов (имя изменено), вместе с Ахметшиным отъехал по делам. Вернулся Марат уже без него, якобы партнер остался в городе у своей знакомой.

Но на следующий день Семен так и не дал о себе знать. Тогда коллеги обратились в полицию.

Через неделю тело мужчины с огнестрельными ранениями нашли на берегу реки Уязытамак.

Следователи изучили личность Ермолова и его круг общения. Никаких знакомых в Башкирии у него не было, человеком он был неконфликтным. Чего нельзя сказать о хозяине турбазы. Партнеры по бизнесу описали Ахметшина как «типичного бандита из 90-х». Кроме того, оперативники установили, что на него были зарегистрированы ружье и пара пистолетов.

На допросе Марат держался спокойно и уверенно.

При обысках в его загородном доме нашли черный Lexus. На этом автомобиле, судя по записям с камер наблюдения, предприниматель и приезжал на встречу. Но белоснежный салон оказался абсолютно чистым.

Никаких прямых доказательств причастности Ахметшина к преступлению не было. Казалось, следствие зашло в тупик. Но кое-что Марат не предусмотрел. В конце ноября, несмотря на заморозки, на его иномарке стояла летняя резина.

Пересмотрев записи с камер, специалисты заметили и другие нестыковки.

«По дороге с турбазы Ахметшин ехал с открытым окном — стекло было разбито в потасовке. В ближайшем автосервисе он заменил его. У автомобиля, который он показал следователям, замена не проводилась», — вспоминает старший помощник руководителя управления СКР по Башкирии Евгений Каневский.

Кроме того, у Lexus с видео был знак шипованной резины и фары другого бренда. Стало ясно, что у подозреваемого есть машина-двойник. Вскоре ее удалось найти в соседнем дворе. В ней криминалисты обнаружили и следы крови убитого — отправить авто на мойку хозяин не успел.

По версии следствия, мужчины обсуждали бизнес-планы, но в какой-то момент Марат решил, что партнер из Екатеринбурга хочет его обмануть. Он трижды выстрелил в него, привязал тело буксировочным тросом к машине, оттащил к реке и сбросил в воду.