Может ли сон головой на запад повредить здоровью человека

Многие люди не задумываются о том, в какую сторону направлена их голова во время сна. Между тем, приверженцы древнейших учений убеждены в том, что ложиться спать головой на запад опасно.

По Васту-шастра

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Индуистская традиция Васту-шастра рекомендует не ложиться спать головой на север. Приверженцы учения считают, что человек в таком положении, резонирует с магнитными волнами планеты. Однако энергетика планеты намного сильнее поля любого отдельно взятого земного существа. Если уснуть головой на север и на юг ногами, поле планеты будет «высасывать» энергию из слабого человеческого поля. В результате это может обессилить и даже привести к брешам в защитной оболочке тела.

Также, согласно Васту-шастре, спать головой на запад вредно. Это чревато ухудшением сна. После пробуждения противодействующие магнитные поля заставляют человека чувствовать себя плохо. Сон головой на запад делает человека эмоционально неустойчивым, раздражительным и подавленным. Кроме того, такой ночной отдых ухудшает физическое состояние человека: появляются головные боли и повышается давление.

Васту-шастра рекомендует спать головой на юг или восток – это улучшит самочувствие и качество сна.

По фэншую

А вот согласно правилам фэншуя, голова спящего должна быть направлена на север, ноги на юг, в соответствии с естественными энергетическими токами (электромагнитными волнами) Земли. Располагаясь головой на север, человек как бы резонирует с естественным магнитным полем планеты, энергия входит в голову, а истекает из стоп. И человек, таким образом, «питается» планетарной космической энергетикой.

Научный взгляд

Специалисты из университета Гарварда провели исследование физиологии сна. В ходе эксперимента учёные затронули вопрос наилучшего направления по отношению к полюсам Земли во время ночного отдыха. В исследовании приняли участие 30 добровольцев из разных возрастных групп и слоёв населения. Выяснилось, что положение тела во время сна не влияет на его качество. Учёные лишь отметили, что сильно уставшие люди неосознанно выбирали для отдыха восточное направление.