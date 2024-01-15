Сладкая катастрофа: как карамель затопила весь Бостон

Время от времени во всем мире случаются техногенные катастрофы. То, что город может затопить горячей водой или нечистотами — дело чрезвычайное и крайне неприятное для жителей, но все же привычное. Но вот чтобы вместо дерьма катастрофу вызвал кондитерский продукт, да еще и с гибелью людей, – это редкость. А именно это произошло 105 лет назад в Бостоне.

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15 января 1919 года по улицам столицы американского штата Иллинойс прокатилось сладкое цунами, которое сметало на своем пути дома, людей, животных. Высота волны спиртовой карамели мелассы достигало восьми, а по некоторым данным двенадцати метров (2-4 этажа). Затоплены оказались все первые этажи города, слой патоки на улицах стоял почти в метр.Примерно в 12.30 дня прохожие на Кини-сквер Бостона услышали нестерпимый рев. Затем какой-то шум как от идущего поезда. Потом как будто застрочили из огромного пулемета. И следом понеслась волна жидкости. Ее скорость достигала 60 км/ч. За несколько секунд снесло с фундамента здание местной пожарной охраны, другие дома. Металлические конструкции надземного метро оказались искорежены, один из вагонов упал. Сладкая масса пронеслась так быстро, что люди, кареты, машины просто не успели среагировать.

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Как писала газета «Бостон Глоб», патока булькала и устраивала водовороты, которые засасывали все живое. Когда цунами схлынуло, то были видны какие-то бугры, но было невозможно понять кто под ними – люди или животные. Люди приклеивались как мухи к липкой ленте. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» сообщал, что улицы были усеяны «сладкими» обломками зданий. Пожарные и медики бросились спасать, но тщетно – прилипая не могли сделать и шагу, автомобиль встал как вкопанный.

Но и это еще не все. Такая масса мелассы давала удушающие пары, нормально дышать было совершенно невозможно. Всего от взрыва, потока сладкой массы и удушья погибли 21 человек. Еще 150 получили серьезные ранения и травмы. Сколько астматиков получили осложнения никто не считал – кашлял весь город.Пострадавших было так много, что пришлось развернуть полевой госпиталь «Красного Креста». Для помощи в ликвидации аварии в Бостон прибыли подразделения военно-морских сил США. Сотни спасателей и волонтеров искали жертв катастрофы. Сама спасательная операция длилась четыре дня, а затем тысячи горожан лопатами убирали «карамельку» со своих улиц. И поминали крепким «добрым» словом тех, кто им устроил «сладкую жизнь».

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Авария случилась на алкогольном заводе фирмы Purity Distilling Company. Причиной столь масштабной катастрофы стало то, что не выдержал громадный резервуар с мелассой и 9,4 млн литров с грохотом вылились на бостонские улицы.

Меласса – это побочный продукт при изготовлении сахара, сладкая коричневая жидкость, которая остается после образования кристалликов. Это довольно ценный продукт, его используют для приготовления комбикормов – скотина такое уплетает с особым удовольствием и толстеет. Но главное — из него получается отличный спирт.

Но тут как на грех американские власти решили принять 8-ю поправку в конституцию, которая устанавливает «сухой закон». Как раз на следующий день, 16 января, была намечена ее ратификация. А еще через год, 17 января 1920 года, она вступала в силу. Все производители алкоголя старались за оставшееся время выпустить и продать как можно больше продукции. Поэтому гигантские резервуары компании Purity Distilling Company оказались забиты мелассой под завязку. Как выяснится позднее, эта гигантская бочка была выполнена со всеми возможными технологическими нарушениями. Для ее изготовления использовался хрупкий сорт стали без полагавшихся в таких случаях присадок марганца. К тому же толщина оказалась в два раза тоньше положенной. А дальше пошла череда трагических совпадений. Прежде всего, это резкий перепад температуры воздуха. Еще накануне трагедии в Бостоне было минус 17 градусов, а уже 15 января резко потеплело до +5. Это вызвало усиление ферментации мелассы и выделения углекислого газа. Как следствие – давление на стенки резервуара возросло. В какой-то момент заклепки не выдержали и стали разрываться. Уже спустя 100 лет студенты Гарвардского университета провели эксперимент, который подтвердил эту версию. В нем и кукурузный сироп, и патока повели себя ровно таким же образом как век назад.

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Более того, выяснилось, что для удобства транспортировки патоку подогрели на 4–5 градусов, чтобы она была менее вязкой. А тут еще вот и сама природа тепла добавила. В результате получилась гигантская бочка с бражкой. Кто с этим продуктом сталкивался, знает – если не дать выхода газам, то разнесет и бутыль, и все вокруг. Что в Бостоне и произошло.Руководство фирмы пыталось сбросить с себя ответственность. Но удалось доказать, что оно прекрасно знало обо всех проблемах, однако понадеялось на американский аналог «авось». Так резервуар и раньше протекал, но его специально выкрасили в «защитный» коричневый цвет чтобы со стороны этого было не заметно.После трагедии заявили, что это теракт анархистов. Ну тогда действительно по всей Европе шли революции, разные политические силы находились в возбужденном состоянии. Но в Америке все было относительно спокойно, так что никто «карамельщикам» не поверил. Но проверили – анархисты, действительно, оказались ни при чем.

В результате был составлен коллективный иск к компании, и она выплатила более 600 тысяч долларов компенсаций пострадавшим и штрафов. Сумма по тем временам значительная, семьи погибших получили по 125 тысяч долларов в пересчете на наше время.