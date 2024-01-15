Всемирный потоп мог начаться с Черного моря

Ученые считают, что в основе мифа о Всемирном потопе и рассказа Платона об Атлантиде может лежать катастрофа, произошедшая с Черным морем около 7 500 лет назад. Собственно говоря, в те годы речь еще не шла о море…

Черноморская катастрофа

Видео дня

Долгое время современное Черное море было пресноводным озером, оставшимся после таяния ледника в низменности. Оно было отделено возвышенностью от Средиземного моря. По версии американских геологов Уильяма Райана и Уолтера Питмена, около 5 500-5 600 года до нашей эры соленые воды Средиземного моря сумели преодолеть возвышенность и хлынули в озеро.

При этом было затоплено свыше 150 тысяч квадратных километров площади — размер водоема увеличился примерно вдвое и сформировалось Азовское море. Уровень новообразованного моря на 140-150 метров превзошел глубину существовавшего водоема. На месте же, где сейчас находится Босфорский пролив, образовался гигантский водопад, низвергающий ежедневно объем воды в 200 раз больший, чем современная Ниагара.

Причины потопа

Мнения относительно причин катастрофы расходятся. Наиболее популярное предположение состоит в том, что к подъему уровня Средиземного моря привело глобальное потепление и таяние ледников. Но некоторые ученые считают, что виной всему землетрясение в районе современного Босфорского пролива, разрушившее существовавший ранее перешеек. Есть и куда более смелая версия, связывающая катастрофу с падением метеорита, который вызвал огромную волну.

Роль Черноморского потопа в истории

Конечно, катастрофа такого масштаба, длившаяся, по-видимому, несколько лет, а то и десятилетий, не могла остаться незамеченной. Тем более, что, судя по затопленной территории, вода скрыла множество древних городов и поселений. Это стало причиной масштабного переселения народов эпохи неолита. Академик Вячеслав Иванов считает, что воды новообразовавшегося моря скрыли прародину индоевропейцев.