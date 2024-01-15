«Микроволновки»: как выгода победила науку

В Советском Союзе в 70-х годах прошлого столетия запретили использовать микроволновые печи. Объяснялся этот запрет вовсе не желанием руководства страны отказаться от «буржуйских изобретений» загнивающего Запада. Власти государства заботились о состоянии здоровья человека. Чем же опасна техника, без которой сегодня невозможно представить кухню?

Микроволновая печь или «radiomissor» впервые появилась в Германии и предназначалась, естественно, для мгновенного приготовления пищи. Прибор позволял сэкономить много времени, которое в будущем гитлеровцы могли потратить, скажем, на порабощение мира.

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Войну фашисты проиграли, а все научные разработки (в том числе связанные и с СВЧ-печами) оказались в руках советских учёных. Они-то и продолжили исследование «ноу-хау» противника.

Оказалось, что при несомненных преимуществах, данный прибор приносит немало вреда. В Европе и США победила экономическая выгода и микроволновки перестали быть роскошью. В СССР же решили пойти другим пути.

Главной проблемой стало СВЧ-излучение. Оказалось, что оно приводит к распаду молекулярной структуры продуктов. Еда, приготовления или разогретая в микроволновке, полностью лишена какой бы то ни было ценности.

Кроме того, такая пища приводит к малокровию и закупорке сосудов, образует канцерогенные вещества в абсолютно любых продуктах (даже в таких безобидных, как молоко и гречневая каша). Постоянная же эксплуатация микроволновки довольно быстро запускает процесс образования злокачественной опухоли.

Примерно к таким же выводам пришли и независимые западные исследователи. Но судьба многих из тех, кто осмелился обнародовать совсем не утешительные результаты экспериментов, сложилась незавидно.

Швейцарец Ханс Ульрих Хертел, один авторов исследования, в ходе которого было доказано — нагревание пищи в микроволновке уничтожает до 97% её ценности, лишился работы. В 1991 году он всего лишь поделился научными сведениями с журналом «Франц Вербер».