Воронеж попал в Книгу рекордов России благодаря десерту

Изначально планировалось, что размер десерта должен достигнуть 100 метров, но результат превзошел все ожидания. Для приготовления рулета-гиганта потребовался центнер сахара, такое же количество сливок, несколько десятков килограмм сахарной пудры, а также 90 кг вишни и 65 кг яиц.