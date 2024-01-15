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Воронеж попал в Книгу рекордов России благодаря десерту

Длина рулета составила 103 метра 54 сантиметра. Приготовление сладости происходило в рамках фестиваля «Воронеж - родина Нового года».

Воронеж попал в Книгу рекордов России благодаря десерту
© runews24.ru

Изначально планировалось, что размер десерта должен достигнуть 100 метров, но результат превзошел все ожидания. Для приготовления рулета-гиганта потребовался центнер сахара, такое же количество сливок, несколько десятков килограмм сахарной пудры, а также 90 кг вишни и 65 кг яиц.

Для цвета изделия был использован черный краситель - так цветовая гамма десерта символизирует чернозем.

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