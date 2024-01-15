Воронеж попал в Книгу рекордов России благодаря десерту
Длина рулета составила 103 метра 54 сантиметра. Приготовление сладости происходило в рамках фестиваля «Воронеж - родина Нового года».
Изначально планировалось, что размер десерта должен достигнуть 100 метров, но результат превзошел все ожидания. Для приготовления рулета-гиганта потребовался центнер сахара, такое же количество сливок, несколько десятков килограмм сахарной пудры, а также 90 кг вишни и 65 кг яиц.
Для цвета изделия был использован черный краситель - так цветовая гамма десерта символизирует чернозем.