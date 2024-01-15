«Эффект Соляриса»: что снится космонавтам на орбите

В известной песне, ставшей гимном космонавтов, поется о том, что покорителям космоса на орбите снится «трава у дома». Однако на самом деле это не совсем так. В действительности космонавты подчас видят более необычные сны.

Земные сны

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Понятно, что космонавты во время полетов на орбиту скучают по своим близким, своему дому и Земле. В этом плане текст песни соответствует действительности. Георгий Гречко, который бывал в космосе не один раз, подтверждает, что он сам, впрочем, как и его коллеги, видел сны о матери, жене, детях, а также земные пейзажи: леса, реки, поля. Иногда Гречко видел во сне Звездный городок и старт ракеты, на которой он и отправлялся в космические «командировки».

Владимир Губарев в издании «Вылетаем на Байконур» приводит слова того же Георгия Гречко о том, что однажды ему приснился самый обыкновенный воробей, который, устроившись, прямо на дороге, выискивал корм. Примечательно, что космонавты, которые редко видели сны на Земле, не могут вспомнить, что им снилось на орбите. Вообще, многие покорители космоса рассказывают, что в течение дня настолько устают, что сновидения их не беспокоят.

«Эффект Соляриса»

Однако далеко не всегда космонавты видят по ночам родные места и людей или забывают свои сновидения. Дело в том, что многие из тех, кому довелось работать на околоземной орбите, переживали во сне такие ситуации, которые будут помнить всю оставшуюся жизнь. Как утверждает Е. В. Морозов, автор издания «Эволюция сознания», одним из первых об этом поведал миру космонавт Сергей Кричевский, который в космосе никогда не был, но собирал необычные рассказы своих более опытных коллег.

По словам Сергея Кричевского, космонавты сообщали ему о том, что во время сна или в близком к нему состоянии они перевоплощались в различных животных, в том числе в динозавров. Мало того, в соответствии с этим менялся и пейзаж вокруг, приобретая вид причудливого ландшафта. В «шкуре» иного существа покорители космоса совершали прогулки по местности, питались и производили другие действия. Подобные сновидения специалисты окрестили «эффектом Соляриса», по названию романа Станислава Лема.

Зарубежный опыт

Что касается зарубежного опыта, то астронавт Скотт Келли, ставший участником 4 космических экспедиций, вспоминал, что на орбите он спал очень плохо, поэтому содержания своих сновидений сообщить не смог. Впрочем, как признался сам Келли, он и на Земле отличался беспокойным сном. А вот канадец Крис Хэдфилд заявлял, что в космосе он спал гораздо лучше, чем у себя дома, так как в невесомости нет точек давления, и человек просто парит в воздухе.