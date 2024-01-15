Зачем человек начал подковывать лошадей

Тысячелетиями в дикой природе лошади обходились без подков. Более того, даже одомашненные животные долгое время бегали без этой «обувки». Можно сказать, что с точки зрения истории, подковывать лошадей начали относительно недавно. Одомашнили этих животных примерно 6 тысяч лет назад, а вот первые примитивные подковы появились только в 1 тысячелетии до нашей эры.

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Первые подковы изготавливали из ткани, и они совсем не были похожи на современные. Это были чулки, которые надевали на конские ноги. Из металла их начали изготавливать только в 3 веке до нашей эры в Древнем Риме. Но массово подковывать лошадей в Европе начали только в Средневековье, в 10 веке. Если говорить о наших предках, то они такую практику ввели и вовсе в 18 веке. Это произошло благодаря царю Петру I, которые провел на Руси кузнечную реформу.

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Диким лошадям подковы не были нужны по двум причинам. Во-первых, передвигались они преимущественно по относительно мягкому грунту. А во-вторых, им не приходилось перемещать на себе и тащить за собой тяжести. В природе копыта стираются медленно и вероятность их травмировать невысокая.

Римская подкова крепилась к копыту без гвоздей

Но жизнь лошади, живущей с человеком, совсем иная. Уже в Римской империи им приходилось перемещаться по твердым мощеным дорогам, да еще и с нагрузкой. В таких условиях роговой слой быстро стирается и очень скоро животное начинает получать болезненные травмы. Так лошадь быстро выводится из строя, не в состоянии больше выполнять свои функции. Более того, в запущенных случаях инфекции, проникшие в раны, могли вызвать гибель питомца.

Не только защита

Чтобы защитить лошадей от этих напастей люди и начали использовать подковы. Такая защита не только предотвращает травмы копыт, но и помогает в зимний период. Дикие лошади крайне редко сталкиваются с обледеневшими поверхностями и очень неуверенно чувствуют себя в таких условиях. Поэтому их домашним сородичам важно обеспечить хорошее сцепление копыт со скользкой дорогой, которое и предоставляют подковы.

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За последние столетия человек придумал множество видов подков, для самых разных случаев. Их изготавливают не только из стали, но и из алюминия и даже пластика. Существуют стандартные и спортивные (скаковые) варианты, зимние, угольные и даже лечебные ортопедические. Ну, а все формы подков, которые сегодня можно встретить в разных уголках мира, вряд ли удастся перечислить.