«Проклятие клана Кеннеди»: какие трагедии происходили в семье президента США

Род Кеннеди, сильные и успешные потомки ирландских эмигрантов, интересны американцам и всему миру. Таинственные смерти и несчастные случаи, преследующие уже несколько поколений клана, назвали «проклятием Кеннеди». В чём оно заключается и кто и когда проклял эту семью и её потомков?

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Череду печальных и трагических событий открыл сам глава рода – Патрик Джозеф Кеннеди. Именно его и его потомков прокляли в XIX веке. И злой рок не заставил себя долго ждать.

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Его праправнучка Розмари, родившаяся с серьёзными психическими проблемами, по настоянию отца была подвергнута в 23 года операции лоботомии, которая привела девушку к полному параличу. Лишь спустя много лет к ней вернулась способность говорить и двигаться, но до конца своих дней она жила в больничных условиях, в строгой изоляции. Её брат Джозеф Патрик Кеннеди был убит во время Второй мировой войны в 1944 году попаданием молнии в его самолёт, а их сестра Кетлин Кеннеди погибла незадолго до своей свадьбы вместе с женихом в результате авиакатастрофы.

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Джон Кеннеди достиг высот в политике, став президентом США, но был убит в Далласе в 1963 году. Убийство потрясло не только США, но и весь мир. Роберт Кеннеди, брат Джона, самый молодой в стране сенатор, застрелен в 1968 году после убедительной победы на праймериз на пост президента США в Калифорнии.

Сын Джона Кеннеди, Дж. Патрик Кеннеди, будучи за рулём, попал в страшную аварию. Пассажиры его автомобиля получили тяжёлые травмы. Один из них погиб, другая на всю жизнь осталась инвалидом. Это событие всегда преследовало его, став, по его же словам, страшным проклятием. Одним из тех, кто был в той злополучной машине, был Дэвид Кеннеди, который начал употреблять сильнодействующие обезболивающие и другие препараты и вскоре скончался от передозировки наркотиков, Его брат Дж. Фицжеральд Кеннеди-младший погиб, управляя собственным самолётом в 1999 году.

Племянник Дж. Кеннеди, Майкл ЛеМойн Кеннеди, стал жертвой случайности в возрасте 39 лет, в 1997 году. Он на полном ходу налетел на дерево на горнолыжном курорте.

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А ещё одна племянница Джона Кеннеди, Керри, чудом избежала столкновения с тягачом на дороге в 2012 году. Зная о проклятии, она была поражена этим случаем и долго не могла прийти в себя после случившегося.

У источников «проклятия Кеннеди», по исследованиям биографов, есть несколько версий его возникновения. Первая, мистическая, связана с именем сэра Макнормана, чей дилижанс, в котором ехали мистер Макнорман, его жена и их дочь, остановил в 1850 году в Техасе патриарх клана Кеннеди, эмигрант Патрик. Сколотивший капитал разбоями на дорогах, Патрик и его банда ограбили, изнасиловали и убили женщин. Умирая, они прокляли весь клан Кеннеди. Вторая, тоже связанная с мистикой, гласит, что проклятие было наложено ещё на родине, в Ирландии. В 1840 году засуха и голод заставили тысячи людей скитаться в поисках подаяния. Хотя семья Патрика имела возможность помочь семье бедного ребе с умирающим от голода малышом, он запретил помогать несчастным. Тогда ребе проклял самого Патрика и весь его род.

Так или иначе, проклятие постигло его очень скоро, и даже эмиграция в богатую Америку не спасла: в 1858 году Патрик Кеннеди умер от холеры, а злой рок стал забирать в расцвете сил одного за другим его потомков…