«Разговор» растений задокументировали японские биологи

Молекулярные биологи из Университета Сайтама в Японии провели эксперимент, в ходе которого засняли «разговор» растений с помощью флуоресцентного микроскопа.

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Исследователи подтвердили, что растения выделяют специальные летучие соединения, с помощью которых они общаются друг с другом. Для проведения эксперимента ученые взяли несколько представителей вида Arabidopsis thaliana, небольших цветковых растений семейства капустных. Их немного подкрасили, чтобы реакции можно было заметить, и расположили на близком расстоянии друг от друга.

Затем авторы работы специально повредили некоторые экспериментальные образцы. В частности, на листья высадили гусениц, которые начали их поедать. При этом поврежденные растения активно выделяли летучие вещества, а расположенные поблизости неповрежденные чутко на это реагировали. Они воспринимали сообщения раненых собратьев и отвечали на них всплесками сигналов кальция. Последовательность этих реакций ученые определили как «разговор», пишет журнал ScienceAlert.