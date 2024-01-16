16 января. Какой сегодня праздник

Какой сегодня праздник: 16 января – Всемирный день The Beatles
В 2024 году 16 января отмечают Всемирный день The Beatles, День избавления мира от причудливых диет и День ледовара.
Всемирный день The Beatles отмечается ежегодно 16 января. Эта дата выбрана неслучайно и носит памятный характер. Именно в этот день в 1957 году в индустриальном районе Ливерпуля открылся клуб Cavern, где в свое время дебютировала легендарная группа.
Первое выступление The Beatles в клубе Cavern состоялось 9 февраля 1961 года. Состав коллектива был таким: Джон Леннон, Джордж Харрисон, Пол Маккартни, а также Стюарт Сатклифф и Пит Бест.
Но летом 1962-го произошли исторические изменения. Ринго Старр впервые появился в Cavern как барабанщик The Beatles. 19 августа группа выступила составом, который впоследствии стал популярен по всей планете: Пол Маккартни (бас-гитара, фортепьяно, вокал), Джон Леннон (ритм-гитара, фортепьяно, вокал), Джордж Харрисон (соло-гитара, вокал) и Ринго Старр (ударные, вокал).
The Beatles стала родоначальницей многих течений в рок-музыке. Во всем мире было продано более миллиарда дисков и кассет с песнями "ливерпульской четверки". За время своего существования группа создала более 300 песен, 13 альбомов, четыре музыкальных фильма, а массовая любовь к их творчеству, которая граничила с сумасшествием, получила название битломания.
В этот день также отмечают:
- День избавления мира от причудливых диет и уловок (Rid the World of Fad Diet and Gimmicks Day). Праздник традиционно отмечается во вторник, пока идет Неделя здорового веса (Healthy Weight Week). Он напоминает о необходимости соблюдать здоровый режим питания и одновременно служит предостережением от опасных диетических или медикаментозных способов похудения.
- День ледовара. Профессиональный праздник всех заливщиков льда. Именно 16 января родился американский инженер Фрэнк Замбони, который в 1949 году изобрел ресурфейсер – ледовый комбайн для восстановления льда на катках. До появления технологии это делалось вручную.