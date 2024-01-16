Найден способ избавиться от пуха и сохранить тополя

Ученые выяснили, что к появлению пуха в городах привели ошибки при отборе саженцев. И предложили новую методику, которая позволит не повторять их, сообщает Российская академия наук.

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Тополь неприхотлив, быстро растет и благодаря большой поверхности листьев выделяет кислорода в несколько раз больше, чем другие деревья средней полосы России. При этом, по данным Роспотребнадзора, тополиный пух может приводить к обострению аллергий. Хотя сам он не является аллергеном, он может переносить большое количество пыльцы — а вот на нее есть реакция у многих.

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«Важно отметить, что пух (опушенные семена) образуют не все тополя, а только женские, и логичным решением является посадка только мужских растений, которые не будут "пушить". В нашей стране довольно распространено мнение, что при озеленении городов именно так и поступали: высаживали мужские саженцы, которые затем сменили пол на женский», — поясняют в РАН.

Исследование того, действительно ли тополя сменили пол, проводилось на примере Москвы. С использованием современных методов глубокого секвенирования ДНК, проведенного для большого числа растений, удалось доказать, что это убеждение ошибочно.

Тогда группа ученых изучила ДНК 379 тополей, произрастающих в 15 регионах России и еще пяти странах мира. Уделив внимание не только участкам генома, которые исследуют традиционно, но и половому локусу, они смогли подтвердить ряд спорных гипотез о происхождении гибридных видов тополей, а также выяснить, какими именно деревьями озеленяли Москву десятки лет назад, и какого они были пола.

Из трех наиболее распространенных в Москве гибридов только для тополя Разумовского был высажен мужской клон, который не дает пуха. Для тополя Петровского использовали и мужской, и женский, для тополя сибирского — только женский.

«Массовое распространение женских тополей в Москве связано с ошибками в определении пола саженцев и неправильным выбором посадочного материала. И не имеет отношения к смене пола в ходе роста и развития растения. В городах необходима посадка исключительно не образующих пуха мужских деревьев. Кроме того, гибриды тополя для озеленения должны быть наиболее приспособлены к выращиванию в городских условиях, что можно предсказать по данным об их родительских видах», — говорит Екатерина Дворянинова, сотрудник лаборатории сравнительной геномики и транскриптомики Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН.