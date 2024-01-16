История культовой передачи «Кабачок “13 стульев”»

Юмористическая передача «Кабачок “13 стульев”» впервые вышла в эфир 16 января 1966 года. Последний ее выпуск увидел свет в 1980 году. Завершить съемки пришлось из-за обострения политической ситуации.

© Кадр из передачи «Кабачок “13 стульев”» 1966-1980.

О том, почему закрылся «Кабачок “13 стульев”» и какое место он занимает в культуре России, читайте в нашем материале.

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Как появился «Кабачок “13 стульев”»

Идея передачи пришла к супруге будущего режиссера шоу актрисе Зое Зелинской. Артистка рассказывала, что в тот период постановщикам несли много самых разных идей. К таким относились и вырезки из польских журналов, которые так понравились Зелинской, что она принялась уговаривать мужа взять их в работу.

Георгий Зелинский долгое время наотрез отказывался от того, чтобы снимать по материалам из зарубежной прессы. Он опасался, что советским чиновникам не понравится свойственное ее шуткам вольнодумие. Но жена все же уговорила его попробовать.

Первый выпуск по шуткам из европейских журналов вышел под названием «Добрый вечер». Зрители тепло приняли программу, что не помешало власть имущим закрыть проект спустя пару выпусков. На телевидение рекой потекли письма с просьбами продолжить показ полюбившегося шоу. Его продолжили, слегка модернизировав.

Передача «Кабачок “13 стульев”» имела огромный успех. По сюжету работники некоего треста по производству таинственных музыкальных тазов и ремонта обуви собираются в зале, где выступают и шутят перед коллегами и их родственниками. Артисты считали, что разыгрывают простые и незатейливые, даже наивные сценки. Однако именно эта простота и принесла проекту всесоюзную любовь.

Свое название проект получил по количеству стульев в студии и по тому, где, согласно сценарию, происходило действие. Оно разворачивалось непосредственно в польском кафе, которые называются кабачками.

В эпоху вездесущих запретов программа с шутками из европейской прессы воспринималась как глоток свежего воздуха. Тем не менее даже народная любовь не мешала советским чиновникам пристально следить за тем, как и что говорят в программе. Однажды это привело к тому, что проект оказался перед угрозой закрытия.

Почему «Кабачок “13 стульев”» ненавидели власти СССР

Советские власти, как пишут в СМИ, люто ненавидели «Кабачок “13 стульев”». Им не нравилась та свобода мысли, что имели на экране артисты. Был велик риск, что передача научит телезрителей мыслить не так, как того хотела бы партия. Однако шоу все же спасли от закрытия, причем сделали это на самых верхах.

О том, как программе «Кабачок “13 стульев”» удалось избежать забвения на советском телевидении, существует две версии. По одной из них, на телевидение однажды приехал сам Леонид Ильич Брежнев. Когда журналисты спросили его, что он любит смотреть по телевизору, он назвал «Время» и «Кабачок “13 стульев”». Другая версия гласит, что, когда председатель Гостелерадио Сергей Лапин хотел закрыть юмористическую программу, вмешался Брежнев со словами «Пусть играются».

Истинная причина закрытия шоу «Кабачок “13 стульев”»

Передача «Кабачок “13 стульев”» продержалась в эфире долгие 15 лет. За это время в ней снялись Спартак Мишулин, Татьяна Пельтцер, Наталья Селезнева, Андрей Миронов и другие известные советские артисты, которых не забывают по сей день.

Последний выпуск передачи «Кабачок “13 стульев”» вышел на экраны 4 октября 1980 года. Шоу пришлось закрыть из-за нестабильной политической обстановки в Польше. Тогда в стране начались волнения, приведшие к военному положению. «Кабачок “13 стульев”» решили не показывать, чтобы не задеть чувств польской аудитории. В то же время в СМИ пишут, что проект не закрывали, а приостановили до лучших времен.