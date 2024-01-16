Кладбищенские истории: когда появилась традиция хоронить на глубине 2 метра

Если у нас о чьей-то смерти фамильярно скажут «сыграл в ящик», то точные даже в шутках англосаксы выразятся конкретно — «отправился на 6 футов вниз». Это равно приблизительно 2 метрам, могилы именно такой глубины копают в большинстве стран мира. Хотите знать, почему?

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Европейская традиция хоронить на глубине 2 метра берет начало в XVII веке. В 1655 году, когда в Англии свирепствовала эпидемия чумы, мэр Лондона издал указ, чтобы всех умерших закапывали в землю на глубину не менее 6 футов. По мнению городского главы, именно двухметровый слой земли мог защитить живых от заразы, распространяемой трупами.

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До этого никто не задумывался о том, какой глубины должна быть могила. Если в завещании покойного не было особых указаний, родственники заказывали могильщикам яму на свое усмотрение. Таким образом мертвое тело могло оказаться на три метра ниже уровня земли или вообще, быть присыпано полуметровым слоем глины и камней.

Типичное средневековое чумное захоронение

Нередко могилы раскапывали дикие собаки или лисицы, землю размывало водой или выдувало ветрами — и покойники оказывались на поверхности. Особенно это было характерно для кладбищ в бедных районах европейских городов, где многих хоронили даже без гроба.

Даже в не слишком просвещенном XVII веке способ защититься от чумы закапыванием мертвых на 2 метра в глубину был воспринят со скептицизмом. Одни горожане были уверены, что все дело в божьем гневе, а другие понимали, что болезнь разносят грызуны. Но не спорить же с таким крупным чиновником, как мэр. Так этот кладбищенский стандарт и прижился.

Прогулка по трупам. Иллюстрация из «Журнала Чумного Года». Даниэль Дефо, 1722

В США дела обстоят иначе. Во-первых, в разных штатах требования к глубине могил отличаются. Среднестатистического американца хоронят на глубине 180 дюймов, что примерно составляет 4,5 метра. Во-вторых, в крупных американских мегаполисах позволить себе могилу на кладбищах сейчас могут лишь знаменитости или очень не бедные люди.

Удел большинства горожан в США — кремация и место в колумбарии или в урне на полке у детей или внуков. Или, как вариант, место в многоэтажной могиле, где членов одной семьи хоронят ярусами, одного над другим. Глубина такого захоронения может превышать 5 метров, и в нем помещаются несколько поколений.

Арлингтонское национальное кладбище, штат Вирджиния, США

Влияют на глубину погребения и геологические условия. Например, в болотистом Новом Орлеане рыть могилу глубже 2 метров бессмысленно, так как гроб придется опускать в воду. Близкое расположение грунтовых вод создает риск «выталкивания» гроба на поверхность.

В странах, где исповедуется христианство, требования к глубине захоронения особенно строгие. Это связано с церковными канонами, которые у разных конфессий различаются, но в похоронном деле приблизительно схожи. Известно, что христианин должен быть погребен на освященной земле. Почему-то считается, что освятить можно лишь верхние 3 метра грунта, не более. Поэтому слишком глубоко погребенный прихожанин, даже у стен храма, может оказаться вне зоны юрисдикции своей церкви. Конечно, допускать этого нельзя, поэтому оптимальной глубиной признана именно 2 метра.

Самоубийцы, лицедеи и преступники могли быть похоронены как за оградой церковного кладбища, так и в ее пределах. Чтобы соблюсти приличия и не осквернять бренным телом грешника церковную землю, достаточно было закопать его поглубже, вне зоны досягаемости освящения.

Но это с точки зрения религии. А что говорит по этому поводу официальная наука? Если разобраться с вопросом детально, то станет ясно, что глубина 2 метра также неплохо вписывается и в чисто практические соображения. Каким требованиям должна соответствовать могила?

В первую очередь, слой грунта над телом должен надежно изолировать внешний мир от разлагающейся плоти и некоторых неприятных явлений, связанных с гниением: распространения запаха, бактерий и грибков. Кроме того, тело требует к себе уважения, поэтому глубина могилы должна сделать мертвеца недоступным для птиц, животных и, разумеется, вандалов.

Могила должна быть защищена от природной стихии — наводнений, оползней, землетрясений, выветривания. Два метра — это достаточная глубина для того, чтобы перестраховаться от всевозможных бедствий, угрожающих снаружи. При этом грунтовые воды, как правило, залегают ниже этой глубины и не могут повредить захоронение изнутри.

Поврежденное наводнением кладбище, штат Каролина, США

В России английская манера хоронить на глубине 6 футов прижилась благодаря Петру I. Царь-реформатор старался привести посконную Русь к европейскому уровню и, кроме всего прочего, насаждал стандарты на все, до чего могла дотянуться его монаршая рука. В 1723 году Петр Алексеевич повелел особым указом хоронить покойников на глубине 3 аршин, то есть чуть глубже 2 метров.

При Петре и его ближайших наследниках норма соблюдалась, но потом, со свойственным нашим землякам разгильдяйством, была заброшена и на некоторое время снова наступила погребальная анархия. Пренебрежение санитарными нормами стало причиной нескольких серьезных эпидемий чумы и холеры, после чего император Александр I повелел ввести наказание за «погребальные преступления», то есть за нарушение норм захоронения умерших.

С глубиной могил более-менее порядок навели, но тут стала актуальной другая проблема. Уже в XVIII столетии некоторые города так разрослись, что мест для кладбищ стало катастрофически не хватать. Часто проблему решали, вынося погосты за пределы города, но это в глобальных масштабах. На уровне обывателя проблема решалась так же, как кое-где и сейчас — при помощи взятки. За определенную мзду кладбищенские чиновники давали «добро» на новые захоронения в старых могилах.

Относительный порядок в делах похоронных навели лишь в конце XIX столетия — появились четкие инструкции о методах захоронения, а также специальные службы, контролирующие их выполнение. Сегодня в Российской Федерации обустройство кладбищ оговорено в федеральных законах и нормативной документации. Современные требования, кроме глубины захоронений, регламентируют множество параметров, в том числе и место расположения кладбищ. Согласно действующим стандартам, для кладбища выделяется территория, не пригодная для размещения сельхозугодий или капитального строительства.

Важный момент — глубина залегания грунтовых вод. Недопустимо, чтобы захоронения контактировали с подземными потоками, способными разнести продукты разложения на большую площадь. Если грунтовые воды залегают на глубине близкой к 2 метрам, захоронения на этом месте запрещены. Чтобы не ошибиться, принято проводить геологоразведочные работы на площадях, выделенных для кладбищ.

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Глубину могилы сейчас определяет не царский указ или рекомендации батюшки, а общепринятый ГОСТ Р 54611-2011 «Услуги по организации и проведению похорон. Общие требования». Вторым важным документом можно назвать федеральный закон «О погребении и похоронном деле». Все случаи погребения, идущие вразрез с этими документами, считаются незаконными, и лица, имеющие к ним отношение, несут административную, а иногда и уголовную ответственность.