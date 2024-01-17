Почему в СССР было невозможно купить "Чайку"

16 января 1959-го на Горьковском автозаводе выпустили первые автомобили ГАЗ-13 "Чайка".

© Владимир Мусаэльян/ТАСС // "Чайка" и лично Леонид Ильич

Хотя, как утверждают историки советского автопрома, первые "Чайки" слетели, точнее, сошли с заводских стапелей еще осенью 1958-го, но официальная дата именно сегодня. Пробные ГАЗ-13 не сильно отличались от последующих. К примеру, у них по-другому располагался шильдик на багажнике.

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"Чайка" стала одной из визитных карточек советского автопрома. ГАЗ-13 непременно экспонировали на советских стендах автомобильных выставок за рубежом, в том числе, Будапеште, Женеве, Нью-Йорке, Лейпциге, Мехико.

Интересно, что в том же 1959-м в Нью-Йорке на советской выставке представили одноцветную классическую черную "Чайку", но с характерным для двухцветных машин салоном, а именно алой тканевой обивкой с "шахматным" узором.

Та советская выставка стала своеобразным ответом на американскую в Москве летом того же 1959-го. Это там Никита Хрущев во время общения с Ричардом Никсоном впервые пообещал американцам показать "Кузькину мать".

Но показали - "Чайку".

Правда, в США подобные машины не были чем-то необычным. На таких автомобилях разъезжали рядовые граждане. А вот советская "Чайка" должна была обслуживать людей, занимавших важные государственные должности. ГАЗ-13 поставлялся и в дружественные социалистические страны, где машины использовались, в том числе, для приема лидеров государств.

В автопарке Леонида Брежнева было много машин. Он, как известно, любил ездить за рулем сам и предпочитал иномарки. Но первым брежневским автомобилем стал именно ГАЗ-13.

Потом еще анекдот будет ходить, как гаишник остановил автомобиль за превышение скорости и увидел за рулем Леонида Ильича: "Не знаю, кто там сидит, но водителем у него сам Брежнев".

Полковник милиции Азамат Лысяков, возглавлявший отдельный дивизион дорожного надзора на трассе Симферополь - Ялта - Форос, рассказывал, что Леонид Ильич часто рулил сам. Даже в 1982-м, незадолго до смерти, Брежнев, покидая крымскую дачу, часть пути проехал за рулем.

- Традиционно Брежневу к самолету подгоняли "Чайку", - вспоминал Азамат Лысяков. - А у нас поначалу никаких машин не было. Я за ним на мотоцикле везде мотался! На сопровождение лично подбирал ребят, как космонавтов. Все у меня были ростом не ниже 175 см, асы в вождении, политически подкованные, многие с фронтовым опытом.

Горьковские лимузины оставались загадкой для советских граждан. Про особенности конструкции не писали в журналах для автолюбителей. И купить "Чайку", которую выпускали до 1981-го примерно по полторы сотни в год - в СССР тех времен было нельзя.