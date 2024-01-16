Самые безумные теории заговора о президентах США

Президентов США окружает масса конспирологических теорий — одни, например, утверждают, что они на самом деле рептилоиды, а другие — что высшие лица американской власти принадлежат к масонам.

О самых безумных конспирологических теориях про президентов США — в материале «Рамблера».

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Теория: Билл и Хиллари Клинтон промышляют продажей детей в пиццерии

Утверждается, что Хиллари и Билл Клинтон использовали пиццерию Comet Ping Pong в Вашингтоне, округ Колумбия, в качестве прикрытия для секс-группы педофилов; подсобное помещение якобы использовалось для похищения и торговли детьми.

«Пиццагейт» начался после того, как Джеймс Алефантис, владелец Comet Ping Pong и известный донор демократов, был упомянут в электронных письмах председателя избирательной кампании Клинтон Джона Подесты, опубликованных WikiLeaks в начале 2016 года. Алефантис, который ранее состоял в отношениях с союзником Клинтон, потенциально собирался организовать сбор средств для ее кампании.

Члены анонимной доски объявлений 4Chan, известной как место сбора людей с радикальными убеждениями и площадка для создания теорий заговора, начали просматривать аккаунты Алефантиса в социальных сетях, приводя в качестве доказательств предполагаемых правонарушений фотографии детей, строительства подвала и письма от Клинтон. Пользователи утверждали, что некоторые слова в электронных письмах Алефантиса (например, «пицца» и «сыр») являются кодовыми словами для обозначения преступной деятельности.

Теория: Закари Тейлор был отравлен мышьяком

После долгой военной карьеры президентство Тейлора прошло практически незаметно, и он умер 9 июля 1850 года, всего через пятнадцать месяцев после окончания своего срока. Современные врачи назвали официальной причиной смерти Тейлора холеру — обычный диагноз того времени, когда человек страдал от сильных спазмов в животе и диареи. Сообщалось, что Тейлор скончался от болезни после полудня, проведенного за порцией вишни и молока со льдом под палящим вашингтонским солнцем.

Однако историческая писательница Клара Райзинг считала, что в истории смерти Тейлора есть нечто большее, чем роковая стычка с испорченной пищей. Исследуя книгу о покойном президенте, Райзинг выдвинула более зловещую причину смерти: убийство в результате отравления мышьяком.

Решив докопаться до истины, Райзинг удалось убедить потомков Тейлора согласиться на эксгумацию его останков, чтобы их можно было исследовать. 17 июня 1991 года сотрудники офиса медицинского эксперта Луисвилля выкопали тело Тейлора, чтобы проверить тело покойного президента на наличие мышьяка, и даже использовали в процессе тяжелую пилу, чтобы прорезать металлический саркофаг Тейлора. После этого они провели целый ряд тестов, исследуя образцы костей, волос и зубов на наличие смертоносного металла, но не обнаружили ничего необычного.

Теория: Джона Кеннеди убил не (только) Ли Харви Освальд

22 ноября 1963 года президент Джон Ф. Кеннеди ехал в кортеже по Далласу, штат Техас, когда в него попали две пули. Он умер в возрасте 46 лет. За убийство президента был арестован Ли Харви Освальд, а через два дня его убили в прямом телеэфире.

Для расследования инцидента была создана комиссия Уоррена, которая пришла к выводу, что Освальд действовал в одиночку. Однако некоторые считают, что за этой историей кроется нечто большее. Есть версии, что ЦРУ наняло Освальда из-за реакции президента на коммунизм и вторжение в залив Свиней. Другие считают, что к убийству причастны мафия, Куба или Советский Союз.

Когда были опубликованы видеозаписи инцидента, люди утверждали, что местоположение Освальда делает невозможным убийство президента. Однако ученый из IMSG пришел к выводу, что Освальд действительно убил Кеннеди.

Теория: Твит Дональда Трампа про covfefe был знаком солидарности с мусульманами

Когда Дональд Трамп написал в своем твиттере «Despite the constant negative press covfefe» («Несмотря на постоянное негативное covfefe в прессе»), мир решил, что он заснул, набирая слово coverage («освещение»).

Многие считают, что он на самом деле тайным посланием солидарности мусульманскому миру.

Различные поклонники Трампа в социальных сетях утверждают, что так оно и есть, а слово «covfefe» в переводе с арабского означает «я заступлюсь».