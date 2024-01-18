Зачем буревестники трясут головой или чихают вскоре после взлета

Разрабатывая новые устройства для наблюдения за птицами в дикой природе, ученые обнаружили, что буревестники сбрасывают балласт в начале полета, активно тряся головой. Данные исследования опубликованы в журнале PNAS Nexus.

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На самом деле, исследование было посвящено созданию комплексов для орнитологии. Стандартные системы с видеозаписью работают относительно недолго из-за ресурса аккумулятора. Их хватает для наблюдения за птицами в целом, но они не дают достаточно данных о движениях и действиях, которые происходят довольно редко, только в определенных ситуациях.

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Чтобы решить проблему, специалисты из Университета Осаки и Нагойского университета (Япония) предложили новую конструкцию, в которой видеозапись включает искусственный интеллект и делает это только, когда датчики фиксируют определенные обстоятельства — например, определенный уровень глубины моря под птицей или движения заданного типа.

Чтобы испытать разработку, ученые провели серию наблюдений за пестролицыми буревестниками (Calonectris leucomelas) — морскими птицами, колония которых есть на острове Авасима в Японии. Одно из условий, при котором включались датчики, — резкие движения с определенным ускорением.

«Наши результаты показали, что полосатые буревестники часто трясут головой или чихают вскоре после взлета. Птицы, возможно, действовали таким образом, чтобы удалить жидкость солевых желез из носа во время полета, после плавания или после некоторого времени поиска пищи в море. Также это может привести к удалению внешних материалов, включая воду. Более того, удаление жидкости назальных солевых желез и других внешних материалов (включая воду) уменьшает общую массу тела, что затем может повысить эффективность полета», — отмечают авторы исследования.