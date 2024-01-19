Как 100 лет назад Грузия и Азербайджан разваливали Россию

Сепаратистские движения в Закавказье возникли задолго до 1917 года. Так, грузинская партия социалистов-федералистов возникла в 1901 году, а окончательно оформилась в апреле 1904 года на I съезде в Женеве.

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Обратим внимание на программу партии, утверждённую съездом в 1904 году. Формальная цель партии – «уничтожение существующего буржуазного и феодального строя и установление социализма», и т.д. Ну, прямо как у Ленина списали! Но тут же требование для Грузии «национальной и территориальной автономии».

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Сейчас обыватель равнодушно прочтёт эту фразу. Но к 1917 году никогда не существовало государства под названием Грузия, и 97% тогдашнего населения Грузии не считали себя грузинами.

Так что социализм в устах националистов всех мастей был красивой сказочкой для дураков. Вспомним, что с 1917 по 1921 год грузинские националисты так и не отдали землю крестьянам.

С целью разработки общей платформы буржуазно-националистические партии Грузии в 1914-1915 годах провели в Тбилиси несколько совместных совещаний.

На этих совещаниях меньшевики выдвинули платформу «нейтралитета», предусматривавшую активное содействие царскому правительству в ведении войны и полный нейтралитет в случае оккупации Грузии турецкими войсками. Меньшинство участников совещания отстаивало план «активной поддержки», включавший в себя организацию вооружённой милиции для оказания помощи турецким войскам в том случае, если они «вступят в Грузию».

Значительная часть социалистов-федералистов придерживались мнения, что с победой германо-турецкой коалиции Россия навсегда лишится Закавказья, а в благодарность за оказанную помощь Грузия получит независимость и покровительство Турции.

Разногласия между отдельными группами социалистов-федералистов существовали лишь по вопросу: начать ли оказывать содействие Турции незамедлительно, или дождаться момента, когда исход борьбы будет окончательно решён в пользу германо-турецкой коалиции. Большинство считало необходимым дожидаться решительной победы германо-турецких войск, а затем действовать сообразно с условиями, которые поставят перед Грузией державы-победительницы.

Группа, стоявшая за немедленные действия, поддерживала связь с представителями «Лиги освобождения Грузии», находившимися в Константинополе. Члены этой лиги вели активную работу по созданию «Национального комитета Кавказа», который должен был осуществить вооружённое восстание в тылу русской армии.

Ещё в 1913 году в Женеве был создан «Комитет независимости Грузии». С началом Великой войны комитет переехал в Берлин. Комитет поддержал формирование грузинского «Легиона Свободы» в Трапезунде на территории Турции.

Формировался «Легион» из военнопленных грузин, доставленных из Германии, а также эмигрантов. Численность «Легиона» планировалось довести до 15 тысяч человек. Турки в Константинополе крышевали «Лигу освобождения Грузии».

В такой ситуации у Временного правительства был единственный и вполне очевидный способ сохранения порядка на окраинах бывшей империи и обуздания сепаратистов. Это немедленная земельная реформа и экспроприация поместий и особняков у зажиточных классов с передачей их под госпитали, больницы, сиротские дома, дома инвалидов и т.п. Власть на окраинах должна находиться под жёстким контролем центра. Войсковые командиры всецело преданы центральному правительству и в любой момент готовы применить силу в любом объёме. Так поступал Наполеон, так позже поступят большевики.

Однако у деятелей Временного правительства была диаметрально противоположная цель – развал России. После Февральской революции в Закавказье образовалось троевластие: Временное правительство, Советы и военное командование.

Власть Временного правительства в Закавказье представляла Особый Закавказский комитет (ОЗАКОМ). Он был сформирован в Тифлисе 9 (22) марта 1917 года из членов 4-й Государственной думы.

6 марта в Тбилиси состоялось собрание делегатов гарнизона города, избравшее Совет солдатских депутатов. Однако и он оказался в руках меньшевиков и эсеров. В итоге меньшевики, в основном грузины, навязали Совету властный орган, названный Тифлисским Исполнительным комитетом.

Этот комитет фактически захватил всю власть в свои руки. В этом всяческую помощь ему оказывали грузинские меньшевики, считавшие, что власть должна принадлежать представителям грузинской буржуазии, как главной, по их утверждению, движущей силе революции.

С помощью буржуазных партий меньшевики постепенно совершенствовали организационную структуру Тифлисского Исполнительного комитета, сосредоточив в нём со временем всю полноту местной власти.

Первоначально в Исполком входило равное число представителей от Совета рабочих депутатов и от представителей Городской думы. Однако постепенно состав Исполкома был расширен за счёт представителей буржуазных и националистических партий. Исполнительный комитет избрал бюро и трёх комиссаров, которые считались также представителями комитета. На посты комиссаров оказались избранными масон А. Хатисов и лидер меньшевиков Н. Жордания.

5 марта 1917 года в Тбилиси состоялся съезд представителей грузинского дворянства совместно с национал-демократической и федералистской интеллигенцией. Собрание приняло решение, в котором говорилось о необходимости предоставления Грузии территориальной автономии. На заседании 7 марта съезд принял решение о создании национал-демократической партии, которая должна была обеспечить дворянству руководящую роль при будущем государственном строе.

С требованием территориальной автономии выступили и грузинские социал-федералисты.

Грузинские националисты попытались создать в Кавказской армии национальные воинские подразделения. Одновременно они приступили к организации «Исполнительного Комитета воинов-грузин».

Когда же крестьяне стали самовольно захватывать помещичьи земли, ОЗАКОМ выступил в защиту имущих классов и даже использовал войска для пресечения аграрных «беспорядков».

На основании положения о выборах, разработанного буржуазным Временным правительством, в апреле в уездах и сёлах Грузии состоялись выборы в местные органы власти. Благодаря демагогии меньшевиков и эсеров во главе сельских и уездных советов оказались представители имущих классов.

21 мая 1917 года в Тбилиси открылся краевой съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов. На съезде присутствовал 261 делегат. Большинство делегатов являлось сторонниками меньшевистской политики, что и определило характер принятых съездом решений.

22 марта руководители различных бакинских мусульманских обществ организовали торжественное собрание, на котором был решён вопрос о приветственной телеграмме Временному правительству. Следующим шагом стала организация единого политического центра тюрок-мусульман Закавказья, вопрос о котором обсуждался на собраниях представителей мусульманской интеллигенции. На втором из них, прошедшем 9 апреля под председательством Хойского, было избрано Национальное бюро Временного комитета Совета бакинских мусульманских общественных организаций.

В это же время в Гяндже 15 апреля состоялся учредительный съезд Тюркской партии федералистов. На многолюдном митинге, проходившем под лозунгами «Да здравствует демократическая республика!» и «Да здравствует автономия Азербайджана!», была зачитана политическая программа партии, основные идеи которой были заимствованы её основателем Насиб бек Усуббековым из аналогичного документа турецкой партии федералистов.

20 ноября 1917 года сводный отряд грузинской «народной гвардии» и национальных частей захватил тбилисский арсенал с большим количеством оружия и снарядов, охранявшийся большевистски настроенным караульным батальоном.

Итак, с санкции Временного правительства были созданы националистические грузинское, армянское и азербайджанское гособразования, затем национальные воинские части, ну а потом началась резня русских.

В декабре 1917 года между русскими и турецкими войсками на Кавказском фронте было заключено перемирие. Это привело к массовому отходу русских войск на территорию России. В январе 1918 года на перегоне станций Шамхор – Далляр Закавказской железной дороги эшелоны русской армии подверглись неожиданному нападению банд мусульман.

Стоит отметить, что резня была произведена по указанию меньшевистского Закавказского правительства. Лично министр внутренних дел ЗДФР Ной Рамишвили приказал задержать русских солдат на станции Шамхор. Помимо этого, существовало письмо Ноя Жордания от 6 января 1918 года, предписывающее разоружить возвращавшихся с фронта русских солдат. Операцией по разоружению на железнодорожных станциях руководил грузинский князь полковник Л. Магалов.

Азербайджанцы пустили против эшелонов эвакуировавшихся русских солдат бронепоезд. Большевиков среди этих солдат были единицы, единственным их желанием было вернуться домой к жёнам и детям, поспеть к разделу земли. Естественно, что они взяли с собой оружие – сзади наседали турки, кругом банды.

В ходе резни погибло свыше двух тысяч русских солдат. Трофеями бандитов стало их вооружение.