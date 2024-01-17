Анекдоты от Путина: как глава государства шутил на публичных мероприятиях

«Человек пришел на Лубянку и говорит: я шпион, хочу сдаться. Ему говорят: А вы чей шпион? — Американский. — Ну, тогда пройдите в пятую комнату. Он пошел в пятую комнату. Я американский шпион, хочу сдаться — А у вас оружие есть? — Есть — В седьмую комнату, пожалуйста. Он в седьмую: Я — шпион, хочу сдаться. У меня есть оружие. — В десятую! Он в десятую: Я шпион, хочу сдаться, у меня есть оружие. — А средства связи есть? — Есть. — В двадцатую комнату. Пришел: Я шпион, у меня есть оружие, средства связи, я хочу сдаться. Его спрашивают: А задание-то у вас есть? — Есть — Ну идите и исполняйте, не мешайте людям работать», — рассказал Путин.