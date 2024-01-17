Псалом 26-й: суть, толкование стихов и перевод на русский язык

Книгу Псалтирь, состоящую из 151 гимна, или псалмов, можно назвать одним из важнейших ветхозаветных сборников для христиан. Псалмы читают в церкви во время богослужения, также их рекомендуется произносить вне храма, в любой ситуации, когда требуются помощь и поддержка. Особой популярностью у верующих пользуется псалом 26-й. «Лента.ру» выяснила, в чем его смысл, как его истолковать, в каких случаях его читают и как правильно произносить псалмы в разных жизненных ситуациях.

Что такое Псалтирь и псалом

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Духовник православной гимназии, руководитель миссионерского отдела Нижнетагильской епархии Алексей Бессонов в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что Псалтирь — это книга священного писания, которая входит в состав Ветхого Завета. Она включает 151 псалом, то есть стих, обращенный к Богу с просьбой, восхвалением или благодарностью.

Для верующих это самый древний молитвенник, который дошел до наших дней. В псалмах описаны ситуации из жизни царя Давида, которые на самом деле может примерить на себя любой человек Алексей Бессонов священнослужитель

Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что автором псалмов считается именно царь Давид, хотя отдельные стихи приписывают пророку Моисею и другим великим пророкам Ветхого Завета. «На самом деле это царь Давид от лица великих пророков воспел свои псалмы. В славянской, греческой и латинской традиции именно он считается автором Псалтири», — подчеркнул Алексей Бессонов.

Кто такой царь Давид? Алексей Бессонов рассказал, что согласно священному писанию, царь Давид был вторым по счету царем Израиля и одним из самых знаменитых. Предание гласит, что сначала народом Израиля правил царь Саул. Однако за неправедную жизнь и нежелание исполнять волю Бога еще при жизни Саула Всевышний избрал на царство Давида — тогда еще совсем молодого юношу, который уже успел прославиться военными победами. В том числе именно Давид одолел великана-воина Голиафа. Сначала Саул очень любил Давида и даже выдал за него свою дочь, однако, когда божья благодать отвернулась от царя, он увидел в Давиде соперника и начал его преследовать. Алексей Бессонов добавил, что лишь после кончины Саула Давид стал царем Израиля. Помимо того, что он был мудрым правителем и военачальником, Давид очень почитал Бога и считал своим долгом воспевать его. Поэтому он и сочинил псалмы. Часть из них была для личного чтения, а часть — для церковных богослужений. К слову, сын царя Давида стал не менее известен — царь Соломон правил в Золотой век Израильского царства. Еще один потомок рода Давидова — Иисус Христос. Алексей Бессонов отметил, что псалмы царь Давид исполнял не а-капелла, а под музыкальное сопровождение инструмента, похожего на десятиструнную арфу, который назывался псалтирь.

«То есть Псалтирь — это одновременно произведение, книга священного писания, древние молитвы и музыкальный инструмент», — добавил эксперт.

Алексей Бессонов отметил, что в Псалтири есть разные псалмы — просительные, молебные, покаянные, хвалительные и славословные. Содержание зависит от разных событий в жизни царя Давида, когда он сам произносил свои стихи: в период гонений, перед помазанием на царство и так далее.

Какие псалмы — самые популярные

Священнослужитель отметил, что Псалтирь была самой читаемой книгой на Руси.

«Когда в Новгороде провели раскопки и проанализировали тексты, чтобы выяснить, что именно читали на Руси, выяснилось, что даже если человек не служил в церкви, а что-то, например, продавал и чем-то торговал, он все равно читал Псалтирь. Эту книгу любили, ее читали, ее пели за богослужением, ее учили наизусть», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Особой популярностью пользуются псалмы 26-й, 50-й и 90-й. По словам Алексея Бессонова, эти стихи выражают обстоятельства, которые чаще всего волнуют простого человека.

В 50-м псалме мы просим, чтобы Бог простил грехи наши, чтобы он не судил нас по нашим ошибкам и позволил нам начать жизнь сначала. 90-й псалом описывает божественный покров, которым Бог защищает нас от любых напастей Алексей Бессонов священнослужитель

«50-й псалом — покаянный, 90-й защищает от злой силы. Один из оптинских старцев, отец Иоанн Соколов, советовал выучить к ним еще 26-й псалом — тогда верующего даже "стрела не коснется". Читать их он предлагал вместе с Богородичным правилом Серафима Саровского», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Действительно, у верующих псалом 26-й считается универсальным текстом защиты, который принято читать в самых разных ситуациях как в церкви, так и в повседневной жизни.

Псалом 26-й, полный текст

Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́ющии мя, и врази́ мои́, тии изнемого́ша и падо́ша. Аще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его. Яко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. И ны́не се вознесе́ главу́ мою, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. Яко отец мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Псалом 26-й, синодальный перевод на русский язык

Господь — свет мой и спасение мое: кого мне бояться? Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать [святый] храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня; и я принес бы в Его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя: «ищите лица Моего»; и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего; не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим; не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой! Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему и наставь меня на стезю правды, ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

Смысл псалма 26-го

Алексей Бессонов отметил, что 26-й псалом Давид написал в период гонений со стороны царя Саула.

«Вот он бежит, прячется, но все равно сохраняет надежду на Бога. Именно об этом первые слова псалма "Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся?" — то есть кого мне бояться, если Бог меня охраняет?» — подчеркнул священнослужитель.

Он добавил, что согласно преданию, даже родственники Давида боялись общаться с ним в период гонений, потому что гнев Саула мог обрушиться и на них.

Оставленный близкими и гонимый врагами, будущий царь мог надеяться только на Бога — этот посыл отзывается многим людям, которые сталкиваются с несправедливостью и страхами в повседневной жизни Алексей Бессонов священнослужитель

Алексей Бессонов подчеркнул, что мирянам псалом 26-й стоит читать для укрепления духа и сопротивления своим страхам.

«Бывает такое, что нас несправедливо обвиняют, на нас клевещут. Например, на работе хочешь подняться по карьерной лестнице, а тебя начинают притеснять, не дают тебе развиваться — в таком случае псалом 26-й помогает не бояться завистников, клеветников и делать свое дело, несмотря ни на какие препятствия», — пояснил священнослужитель.

Фразу «Аще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю» можно истолковать и по-другому. Алексей Бессонов отметил, что врагами в псалме 26-м Давид называет не только гонителей и клеветников, но еще и «врагов духовных» — то есть бесов, олицетворяющих греховные искушения, которым противится душа верующего. Они могут проявляться в виде страха, уныния, гнева и других чувств.

Фраза «Господь, просвещение мое и Спаситель мой, кого убоюся?» призывает противиться своим страхам, даже если никакой поддержки вокруг нет

В каких случаях читают псалом 26-й

По словам Алексея Бессонова, Псалтирь занимает важнейшее место в богослужении православной церкви. Вся книга прочитывается в церкви за неделю и начинается заново. В определенные периоды, например, перед Великим постом, она прочитывается дважды. Также верующие могут услышать псалом во время освящения воды.

Все богослужение наполнено псалмами, и в разные моменты службы читаются разные псалмы. Где-то поются целиком, где-то читаются отдельные стихи — это называется Прокимен Алексей Бессонов священнослужитель

Война, благословение на защиту государства

Конкретно псалом 26-й, укрепляющий верность и смелость, обычно читают при освещении воинского оружия и во время благословления самого воина. Верующие солдаты произносят этот стих даже на поле боя. В данном случае понятия «ополчение» и «враги» понимаются буквально.

Защита от клеветы и преследований

Как уже было сказано, псалом 26-й можно читать, если человек столкнулся с неприятием в рабочем коллективе, несправедливыми обвинениями и клеветой.

Потеря близких

Алексей Бессонов отметил, что ситуация, когда царь Давид оказался без поддержки родных и близких в период гонений, может быть близка детям-сиротам, воспитанникам детских домов и ребятам, которые страдают от развода родителей.

Строки «Яко отец мой и мати моя остависта мя, Господь же восприят мя» подчеркивают, что даже при внешнем одиночестве верующий может быть не одинок духовно

С подобными чувствами сталкиваются и пожилые люди, которые в силу возраста тоже потеряли родителей. Им Церковь также рекомендует читать 26-й псалом.

Алексей Бессонов отметил, что в целом такая молитва — это спасение от печали, которая может привести к страшному греху. Чувствуя одиночество и полную беззащитность, человек склонен впадать в уныние. В результате он может навредить себе — вплоть до желания покончить с собой. Молитва, в том числе чтение псалма 26-го, должна вселить в душу верующего надежду на хороший исход его проблем, даже если сейчас кажется, что ситуация хуже некуда, отметил священнослужитель.

Как правильно читать псалом

Алексей Бессонов подчеркнул, что самое главное правило — понимать суть псалма. Молитва не должна превращаться в простое бормотание, как будто человек произносит какое-то заклинание.

По словам священнослужителя, христианский Бог — личностный, поэтому и обращаться к нему нужно тоже как к личности.

Как говорил Иоанн Златоуст, если ты сам не понимаешь, о чем читаешь, как хочешь, чтобы Бог услышал тебя? Если не вкладываешь внимание в свои слова, почему ты считаешь, что Бог должен внимать тебе? Алексей Бессонов священнослужитель

Отвечая на вопрос «как часто нужно читать псалом», священнослужитель посоветовал произносить его тогда, когда «велит душа».

«Апостол Павел говорил "непрестанно молитесь за все и благодарите". Кстати, для этого святые отцы и советовали заучивать псалмы — чтобы человек всегда, в любой момент мог помолиться, и чтобы это не было пустословием. Потому что когда человек начинает молиться своими словами, он может заговариваться, повторять одно и то же. С заученной молитвой проще», — добавил Алексей Бессонов.

По его словам, читать псалмы можно в любое время, сидя, лежа, стоя перед иконой — как угодно. Можно даже их петь. Кроме того, есть авторы, которые изложили тексты царя Давида в стихах. «В идеале все же лучше придерживаться церковной формы, стихи могут помочь в понимании смысла оригинальных псалмов», — отметил собеседник «Ленты.ру».