Как провести Крещенский сочельник в 2024 году

Крещенский сочельник — праздник накануне Крещения Господня, которое также называют Богоявлением. Именно в этот день в храмах начинают проводить торжественные богослужения, а также в первый раз освящают воду.

«Лента.ру» вспоминает историю праздника, рассказывает его традиции, а также объясняет, что можно и нельзя делать в эту дату.

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Когда отмечают Крещенский сочельник в 2024 году

Крещение Господне — один из главных церковных праздников, который входит в число двунадесятых, то есть 12 важнейших. Этот день посвящен событию, произошедшему при жизни Иисуса: его крещению от рук Иоанна Предтечи. Крещение — непереходящий праздник, он имеет фиксированную дату, которая не меняется. Ежегодно его отмечают 19 января.

Крещенский сочельник — день накануне Крещения, соответственно и его каждый год встречают в одну и ту же дату.

18 января православные христиане отмечают Крещенский сочельник

Смысл названия праздника

Праздник имеет два названия: Навечерие Богоявления (Навечерие Крещения Господня) или Крещенский сочельник.

Смысл названия «Крещенский сочельник»

Название «сочельник» пошло от слова «сочиво». Это постное блюдо, которое верующие традиционно едят в этот день.

Сочиво — это сладкое блюдо, которое напоминает кашу. Его готовят из риса, пшеницы или других злаков с медом или сахаром. Также в него часто добавляют изюм, сухофрукты или орехи

Однако просто сочельником праздник назвать нельзя. Дело в том, что в течение января в России отмечают сразу два сочельника:

Рождественский сочельник. Канун Рождества, каждый год выпадает на 6 января. Крещенский сочельник. Канун Крещения, каждый год празднуют 18 января.

Смысл названия Навечерие Богоявления (Навечерие Крещения Господня)

Навечерие — это преддверие церковного праздника. А Богоявление — еще одно название Крещения Господня. Получается, что название Навечерие Богоявления (или Навечерие Крещения Господня) означает буквально день перед праздником Крещения.

История Крещенского сочельника

До V века Рождество и Крещение Христа принято было праздновать в один день — 6 января (19 января по новому стилю). Единый праздник, который тогда существовал, назывался Богоявление (Теофания). Одновременно с этим возник и сочельник — день перед праздником Богоявления.

Однако в 451 году эти торжества разделили: 6 января стали отмечать только Крещение, а Рождество Христово перенесли на 25 декабря. Сочельников тоже стало два — Рождественский и Крещенский, накануне каждого праздника.

Традиции Крещенского сочельника

Богослужение

Верующие собираются в храмах с самого утра. В Крещенский сочельник совершаются две службы: Часы и Вечерня. На них читают тексты из Писания, посвященные Богоявлению: пророчества, псалмы, евангелия. Утром проводят литургию Василия Великого.

Освящение воды

Сразу после литургии начинается Великое освящение воды. Это торжественный процесс, который в течение года совершают только дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и в сам праздник Крещения Господня, 19 января.

Считается, что вода, освященная в эти дни, обладает одинаковыми свойствами, поэтому нет разницы, в какой именно день ее набирать

После освящения воды прихожане традиционно отправляются крестным ходом к расположенному рядом водоему, чтобы освятить и его.

Воду, которую набирают в храме на Крещение, хранят и используют в течение всего года. По традиции, ее в небольшом объеме пьют натощак, обычно вместе с кусочком просфоры — особого дрожжевого хлеба. При этом верующие читают специальную молитву.

Молитва на принятие просфоры и святой воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение ума моего, во укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.

Пост

В Крещенский сочельник принято соблюдать строгий пост, который длится один день: в сам праздник Крещения ограничений в пище уже нет. Фактически это первый после Рождественского поста день, когда нужно отказываться от некоторой еды, ведь во время Святок поститься тоже не надо.

18 января, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской воды

Меру поста каждый человек определяет индивидуально. Одни верующие полностью отказываются от пищи и пьют только воду, а другие — едят, но лишь постную пищу. Многие держат строгий пост до появления на небе первой вечерней звезды (которую также символизирует выносимая после утренней литургии свеча), а после возвращения домой с богослужения едят сочиво.

При этом перед первой трапезой по традиции пьют немного святой крещенской воды.

Крещенские купания

Вечером в сочельник люди традиционно собираются на Крещенские купания у специальных прорубей — иорданей. Эта традиция прочно закрепилась у верующих, несмотря на то, что ее нет в церковном уставе.

Считается, что окунаясь три раза в воду, человек как бы закрепляет очищение от грехов. При этом сами купания не являются аналогом крещения или покаяния.

Гадания

В ночь на Крещение на Руси принято было гадать на суженого. Для этого девушки использовали две иглы: их натирали любым жиром до тех пор, пока вся поверхность им не покроется. Затем иглы опускали в емкость с обычной водой и задавали вопрос о человеке, отношения с которым интересовали.

Если иглы утонули и легли на дно, нужно было ждать неприятностей. Если две иглы сошлись, значит, в отношениях все будет хорошо. Если иглы разошлись по разным краям емкости с водой, значит, отношения закончатся и не стоят потраченного времени.

При этом православная церковь выступает категорически против гаданий, называя их грехом. Считается, что Бог сам откроет человеку все, что ему нужно знать о своем будущем. Если же Бог не показал человеку, что его ждет, значит, ему это знание не нужно.

Что нужно делать в Крещенский сочельник

Соблюдать пост Убираться дома Ходить за святой водой в храм Посещать богослужения

Что нельзя делать в Крещенский сочельник

Устраивать шумные гуляния и пить алкоголь. Церковь советует провести день в храме. Ссориться и ругаться. Этот день лучше провести в мире со своими близкими, а также с самим собой. Стоит избегать негатива. Кроме того, нельзя набирать крещенскую воду с дурными мыслями.

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