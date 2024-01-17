Историк уронил кирпич и обнаружил в нем таинственный клад

Необычные серебряные артефакты обнаружил калининградский историк и коллекционер Сергей Трифонов, уронивший пакет с кирпичами.

© С. Трифонов // Серебряная печать и семиконечная звезда внутри кирпича Королевского замка Кёнигсберга

"Я переносил эти тяжёлые камни, один из пакетов порвался, и один кирпич разбился. Внутри были будто запечённые серебряная печать и семиконечная звезда. А сверху след ладони - до глины, видимо, дотрагивался мастер. Я даже предположить не мог, что там внутри что-то есть", - приводит слова Трифонова калининградское новостное издание Клопс.

Коллекция Сергея Трифонова состоит из сотни кирпичей Королевского замка Кёнигсберга. Кирпичи много лет были частью экспозиции сначала в Королевских воротах, а потом в библиотеке им. Гайдара. Несколько дней назад историка попросили забрать кирпичи из библиотеки. Во время транспортировки один из экспонатов сломался.

Появление печати с вензелями и звезды в кирпиче бывшего замка, на месте которого сейчас стоит Дом Советов, Трифонов назвал необычным знаком, в котором "нужно тщательно разобраться". Историк предполагает, что находка несет тайный смысл.

Первое, что приходит в голову - семиконечная звезда - символ Австралии. Но как связать Австралию с Калининградом? Также семиконечные звезды присутствуют в некоторых фэнтези XX века.