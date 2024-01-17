Калининградский историк уронил кирпич и обнаружил в нем таинственный клад
Необычные серебряные артефакты обнаружил калининградский историк и коллекционер Сергей Трифонов, уронивший пакет с кирпичами.
"Я переносил эти тяжёлые камни, один из пакетов порвался, и один кирпич разбился. Внутри были будто запечённые серебряная печать и семиконечная звезда. А сверху след ладони - до глины, видимо, дотрагивался мастер. Я даже предположить не мог, что там внутри что-то есть", - приводит слова Трифонова калининградское новостное издание Клопс.
Коллекция Сергея Трифонова состоит из сотни кирпичей Королевского замка Кёнигсберга. Кирпичи много лет были частью экспозиции сначала в Королевских воротах, а потом в библиотеке им. Гайдара. Несколько дней назад историка попросили забрать кирпичи из библиотеки. Во время транспортировки один из экспонатов сломался.
Появление печати с вензелями и звезды в кирпиче бывшего замка, на месте которого сейчас стоит Дом Советов, Трифонов назвал необычным знаком, в котором "нужно тщательно разобраться". Историк предполагает, что находка несет тайный смысл.
Первое, что приходит в голову - семиконечная звезда - символ Австралии. Но как связать Австралию с Калининградом? Также семиконечные звезды присутствуют в некоторых фэнтези XX века.
В Калининграде Трифонов известен как историк-мистик, то подбирающийся к разгадке пропажи Янтарной комнаты, то дающий прогнозы на будущее. Помимо кирпичей в коллекции Трифонова есть "окаменевший череп" древнего "калининградца" (больше похожий на причудливой формы камень), средневековое оружие (больше похожее на строительную железяку из недавнего прошлого) и зуб динозавра (тоже окаменевший). Впрочем, калининградская земля богата реликвиями и артефактами, историческими и природными, так что коллекция Трифонова вполне может быть материальным поводом зацепиться за вполне реальную историю своего края.