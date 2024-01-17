Детские изобретения, которые потрясли мир

17 января отмечается День детских изобретений. Это только на первый взгляд кажется, что юные создания ничего путного придумать не могут. Однако реальность такова, что детские выдумки облегчили жизнь миллионам людей, а какими-то мы пользуемся сейчас ежедневно. Есть среди юных изобретателей такие, которые впоследствии стали всемирно известными учеными. Но это не обязательно.

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Меховые наушники

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Начнем с самого актуального зимой изобретения. Его в 1873 году придумал 15-летний подросток Честер Гринвуд из американского городка Фармингтон в штате Мэн. Он был большой любитель кататься на коньках. И вот однажды стал обладателем новой пары коньков, но покататься вдоволь помешал мороз – чуть уши не отвалились.

Досада была изрядная. Можно было бы надеть шерстяную шапочку, но как большинство упрямых подростков он ее терпеть не мог. Утверждал, что страшно колола уши. Как дети, когда-то носившие такие шапочки домашней вязки, подтверждаем – чистая правда. Довольно грубая шерсть колет уши.

Тогда Честер нашел в сарае проволоку и соорудил из нее дугу с колечками на концах. А потом попросил бабушку обшить их бобровым мехом, а изнутри бархатом. Получилось великолепно – ненавистной шапки нет, а уши целы. Фурор среди подростков был полный, всем захотелось такие же.

Но мягкая проволока оказалась не лучшим материалом. Уши на скорости хлопали как у спаниеля при беге. Да еще и оттопыривались, пропуская холод. Тогда Честер взял полоску пружинистой стали и все вышло идеально. Свои наушники по-мальчишески назвал «Чемпионская защита для ушей Гринвуда». Это определило всю судьбу Честера Гринвуда. 13 марта 1877 года он получил патент на свое изобретение. Вскоре основал в родном городе фабрику по их изготовлению, которая дала работу многим землякам. Уже в 1883 году она ежегодно выпускала по 30 тысяч меховых наушников, а к концу жизни (Гринвуд скончался в 79 лет) уже по 400 тысяч штук. Сам вундеркинд получит еще 130 патентов, среди которых и один из вариантов чайника со свистком.

Ласты

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Из зимы – в знойное лето. В это время любимая детская забава окунутся в воду ближайшего пруда и речки. Но надо же еще и поразить сверстников своим умением быстро плавать. Эту проблему для себя, а потом и для профессионалов, в 1717 году решил 11-летний на тот момент Бенджамин Франклин.Да, тот самый – один из отцов-основателей США, чей портрет красуется на 100-долларовой купюре. Но еще и крупный ученый, академик Российской Академии наук и, в отличие от нынешних американских правителей, был большим другом нашей страны.Чтобы ускорить движение он вырезал из фанеры два овала с дырками-ручками. Скорость действительно увеличилась, но стали сильно уставать запястья. Пробовал привязать к ногам – тоже не понравилось.Но когда появились современные материалы, а не только деревяшки, мысль Франклина подхватили и в 1929 году француз Луи де Корле создал современный их прототип. А ластами Франклина до сих пор пользуются профессиональные пловцы – как раз для укрепления запястий рук.

Зубная щетка для космонавтов

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После тысяч лет развития человек оторвался от земли и оказался в космосе. А там столкнулся с условиями, хоть и предсказанными, но отличными от привычных. Соответственно, многое теперь приходится изобретать заново. Например, как почистить зубы.Проблему решил москвич Дмитрий Резников в 2009 году. Нет, конечно и раньше космонавты не летали с нечищеными зубами, гигиена в любой экспедиции дело первое. Но зубная щетка Димы Резникова решила массу проблем.

Будучи еще семиклассником, он подумал, что на борту космического корабля с водой туго. Ее мало, и она дорогая. В результате создал электрощетку с тремя кнопками.

Включив первую, подается паста через специальные каналы между щетинками. Вторая кнопка приводит в действие мини-компрессор и воздух не дает пасте засохнуть. Когда зубы почистил, то нажимаешь третью кнопку и тот же компрессор начинает работать в обратную сторону и засасывает пасту в резервуар. Щетка и зубы чистые, воды не надо.

Стоит сказать, что родившийся в 1997 году Дмитрий Резников еще в 10 лет был зачислен в студенческое общество Московского медико-стоматологического университета, а с 14 лет уже возглавлял научный коллектив куда входили доктора и кандидаты наук. Вот такой наш гений.

Протез для руки

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И Резников такой не один. Так в 2016 году на заседании правительства Татарстана 10-летний казанский школьник Сережа Валеев продемонстрировал электронный протез руки. На тот момент ученик начальных классов и кружка по программированию при технопарке собрал его из деталей конструктора Лего. Но он был рабочий!

Снабжен проводами, питался от батареек и управлялся легкими кнопочками. Считается, что это уже может помочь тем инвалидам у кого кончики пальцев еще рабочие. По словам изобретателя впоследствии можно будет сделать протез из более прочных материалов и так, чтобы он управлялся работой мозга. Над чем сейчас и работает.

Шрифт Брайля – азбука для слепых

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Малышу Луи Брайлю, родившемуся в 1809 году, не повезло – уже в три года он из-за ранения шилом и начавшейся болезни глаз начал слепнуть. В пять лет уже ничего не видел. Но и он сам, и родители, не считали, что все кончено, Луи учился в обычной школе. А в 10 лет продолжил в Парижском Королевском институте для слепых.

Для обучения там использовали книги с линейно-рельефным шрифтом. Но их было очень мало, а по многим предметам и вовсе отсутствовали. Поэтому информацию воспринимали, в основном, на слух.

Но тяга к знаниям была огромной и Луи выяснил, что существует некий «ночной шрифт» Шарля Барбье. Он был создан для военных целей, чтобы можно было прочесть текст в полной темноте. Там буквы прокалывались на картоне и читались на ощупь.

Используя эту технологию с тактильным чтением, Брайль в 15 лет создал свой, более удобный шрифт. Несколько лет работал над его усовершенствованием, после чего в 1829 году, будучи уже преподавателем, представил Совету своего института. Там его отвергли как неудобный.

Но шрифт уже распространялся среди самих слепых, и они думали совершенно иначе! Через несколько лет, в 1837 году, Совет института вновь рассмотрел шрифт Брайля и на этот раз утвердил. В том же году вышла первая книга на этом шрифте – «История Франции». Но Брайль был человек талантливый, научился играть на пианино и органе, а потому придумал еще и нотную грамоту для слепых.

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