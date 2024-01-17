Почему главный идеолог СССР на похоронах нес собственный гроб

Главный идеолог СССР Андрей Жданов скончался в 1948 году в доме отдыха. Так как его считали ближайшим соратником Иосифа Сталина, то и похороны прошли на высшем уровне – в соответствии со всеми требованиями к проводам в последний путь видных советских государственных деятелей. Как и положено, траурное мероприятие снимали на кинокамеру. Позже оказалось, что в кадр попал… живой Жданов, несущий свой собственный гроб. Как же так могло получиться?

Похоронный этикет

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За годы, которые прошли с момента установления советской власти, в стране успели разработать целую церемонию погребения первых лиц. Так, Колонный зал Дома Союзов фактически превратился в помещение для прощания с усопшими деятелями. Хоронили же их у Кремлёвской стены. Исключениями стали Сталин и Ленин, тела которых поместили в Мавзолей. Также от членов правительства и Политбюро требовалось носить до могил гробы с покойными коллегами. Собственно, данная норма и стала причиной казуса со Ждановым.

Он умер в последний день лета 1948 года в Новгородской области, где находился на реабилитации в доме отдыха «Валдай».

Поезд с телом Жданова прибыл на Белорусский вокзал, откуда по улице Горького траурная процессия двинулась к традиционному месту прощания. Гроб, как и положено, несли Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Матвей Шкирятов, Михаил Суслов. При этом шествие снимали на кинокамеру, что также являлось чуть ли не обязательным требованием (после смерти Владимира Ленина по решению советского правительства была даже создана комиссия по съëмке похорон).

Ловкость рук и никакого мошенничества

Ответственными за создание «фильма» о последнем пути Жданова стали лучшие кинооператоры-хроникëры. Впрочем, эта лента могла стать последней в их карьере. Оказалось, что киноплёнка в некоторых местах была безнадёжно испорчена. Нести ответственность за допущенную оплошность они не хотели, а поэтому придумали хитроумный план. Специалисты вырезали бракованные кадры и заменили их кадрами с похорон Михаила Калинина. Расчёт был на то, что никто и не заметит, так как проводы советских партийцев всегда проходили по одному и тому же сценарию.