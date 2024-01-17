Нельзя шуметь и надевать обновки: приметы на 17 января
Сегодня православная церковь вспоминает преподобного мученика Зосиму пустынника Киликийского, а по народному календарю 17 января именуется днем Зосимы Пчельника: его считали покровителем пчеловодов.
Как и в другие даты, на семнадцатый день первого месяца в году на Руси было принято следовать поверьям и совершать определенные действия, которые должны были завлечь в дом добрых духов и отвести от него злых. Внимательно следили в том числе за изменениями в погоде и поведении животных, так как по незначительным деталям можно предсказать погоду на ближайшее будущее, верили наши предки.
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От каких действий сегодня лучше отказаться, а каким, напротив, стоит уделить время – в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 17 января
- Нельзя потреблять алкогольные напитки и выходить из дома в нетрезвом состоянии, так как пьяный человек является легкой добычей для нечисти. Причем пострадать в таком случае может не только тот, кто навеселе, но и другие люди: злые духи могут использовать первого в качестве орудия.
- Не к добру сквернословить в этот день и припоминать черта в разговоре. В целом не рекомендуется шуметь, привлекать излишнее внимание и пребывать в подвешенном эмоциональном состоянии: злиться, грустить, думать о плохом и пр.
- Женщинам на Руси 17 января не следовало надевать новую одежду, так как считалось, что она быстро износится. А беременным, помимо прочего, не положено было вступать в диалог с незнакомцами, ведь под приятным обликом мог скрываться сам бес.
- Нельзя охотиться на животных и в принципе их обижать – подобное поведение может навлечь беду, тяжелую болезнь и в том числе привести к финансовым проблемам. И остатки после застолья следовало отдавать братьям меньшим.
- А еще 17 января не самый лучший день для новых начинаний, путешествий и долгих поездок, верили наши предки.
Что можно делать 17 января
- Так как сегодня вспоминают покровителя пчеловодов, в этот день было принято молиться святому Зосиму о хорошем сборе меда, выставлять на стол лакомство и изделия из него.
- 17 января считалось днем очистки дома от недобрых духов. Люди выходили на улицу с надетыми наизнанку тулупами и кочергами в руках, несли горящую ветошь и отпугивали ею нечисть.
- Юноши и девушки прыгали через огонь, чтобы привлечь счастье и крепкое здоровье.
Погодные приметы
- Безоблачное небо и мороз в этот день говорят о том, что холода продержатся еще долго.
- Если выпадет много снега, то год будет богатым на мед.
- День достаточно теплый для середины января, белки прячутся в дупло и не вылезают из него, а птицы ведут себя беспокойно – значит, скоро наступят холода.
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