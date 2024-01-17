17 января. Какой сегодня праздник

В 2024 году 17 января отмечают День детских изобретений, День творчества и вдохновения, День канатной дороги и День нарушения новогодних обещаний

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Каждый год по всему миру отмечают День детских изобретений (Kid Inventors' Day). Праздник посвящен представителям подрастающего поколения, чьи разработки сделали жизнь людей более удобной, эффективной и яркой.

Люди придумывали различные изобретения на протяжении всей своей истории. Однако считается, что человечество уверенно идет вперед только благодаря открытиям, которые совершили взрослые. Хотя детский ум, фантазия и нестандартный взгляд на вещи подарили миру меховые наушники, снегоход, батут, фруктовый лед и множество других вещей, которыми пользуются люди по всей планете.

Несколько лет назад в России зарегистрировали самого молодого обладателя патента в стране. Им стала 10-летняя девочка из Москвы, которая изобрела новый тип печатной графики – фрактальную "энергоинформационную монотипию".