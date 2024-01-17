17 января. Какой сегодня праздник

Какой сегодня праздник: 17 января – День детских изобретений
В 2024 году 17 января отмечают День детских изобретений, День творчества и вдохновения, День канатной дороги и День нарушения новогодних обещаний
Каждый год по всему миру отмечают День детских изобретений (Kid Inventors' Day). Праздник посвящен представителям подрастающего поколения, чьи разработки сделали жизнь людей более удобной, эффективной и яркой.
Люди придумывали различные изобретения на протяжении всей своей истории. Однако считается, что человечество уверенно идет вперед только благодаря открытиям, которые совершили взрослые. Хотя детский ум, фантазия и нестандартный взгляд на вещи подарили миру меховые наушники, снегоход, батут, фруктовый лед и множество других вещей, которыми пользуются люди по всей планете.
Несколько лет назад в России зарегистрировали самого молодого обладателя патента в стране. Им стала 10-летняя девочка из Москвы, которая изобрела новый тип печатной графики – фрактальную "энергоинформационную монотипию".
В этот день также отмечают:
- День творчества и вдохновения. Творчество – это не только о написании музыки или картин, но и обо всех других сферах жизни. Праздник нацелен на поддержку творческого мышления, которое неразрывно связано с вдохновением, позволяет совершать открытия и делать жизнь лучше. В этот день открываются выставки, проходят мастер-классы, лекции, премьеры спектаклей, концерты и другие активности.
- Международный день наставничества (International Mentoring Day). Праздник посвящен людям, которые с высоты своего опыта помогают и дают советы новым, более молодым поколениям. Хотя история наставничества уходит корнями в глубокую древность, такая поддержка остается востребованной по сей день, ведь это важно для личного и профессионального развития.
- День канатной дороги (Cable Car Day). Ровно в этот день 153 года назад был выдан первый патент на канатную дорогу. Открытие совершил американский предприниматель Эндрю Смит Холлидей. Канатные дороги по-прежнему используются в горных регионах для подъема на вершины, а также в городах для обеспечения удобства и эффективности перевозки.
- День нарушения новогодних обещаний (Ditch New Year's Resolution Day). Праздник носит шуточный характер и служит напоминанием, что порой можно отказаться от прошлых новогодних обещаний, данных самим себе, и составить новые планы, которые позволят двигаться дальше.