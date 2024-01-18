Крещенский сочельник: как провести день правильно и что делать нельзя

Каждый год 19 января православные отмечают праздник Крещение Господне, который связан с евангельским событием, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В этот день набирают освященную крещенскую воду домой и даже окунаются в прорубь, чтобы очиститься от грехов. Мы подробно рассказали о том, как можно ее использовать и где хранить. Где и когда набирать крещенскую воду В православных храмах освященная вода получает особое значение во время праздника Крещения. 18 и 19 января проводится чин водоосвящения. Крещенскую воду можно взять сразу после богослужения. К сожалению, ее можно получить только один раз в году — в сам праздник. Однако в некоторых храмах оставшуюся воду можно найти в церковной лавке. Также ее можно набрать в святых источниках, родниках и колодцах. В России таких насчитывается несколько десятков. На Крещение туда приезжают священники и проводят чин водосвятия. Как лучше ее хранить Есть поверье, что святая вода, в отличие от обычной, не портится. И действительно, она может долго храниться и не «цвести». Есть много исследований на эту тему, но основная причина в том, что, как правило, она находится в темном месте, в плотно закрытой емкости. Ее не открывают и не используют просто так. Поэтому, если вы хотите пользоваться ею долгое время, лучше придерживайтесь этих рекомендаций. А священнослужители еще советуют оставлять емкость рядом с иконами. Чаще всего воду хранят до следующего Крещения. Как использовать святую воду В день Крещения святую воду можно употреблять без ограничений. В остальные же дни ее пьют натощак в небольшом количестве. Также ее можно добавлять в различное питье (чай, компот и проч.) и даже в готовые блюда. Верующие считают, что святая вода способна исцелять, поэтому ею рекомендуется обтирать больные места или окроплять болеющего человека. Окропить также можно свой дом, другие помещения или даже вещи, читая при этом молитву. Святую воду используют и для освящения вербы на Вербное воскресенье. Не будет лишним немного воды добавлять в ванну, в которой купаете ребенка. Что нельзя делать Крещенская вода — это один из символов христианства, поэтому очень важно относиться к ней уважительно и бережно. Не рекомендуется выливать остатки в раковину или унитаз, лучше полейте ими цветы. Можно вылить оставшуюся воду под дерево или в реку. Разрешается принести святыню в храм и отдать церковнослужителям. Не благословляется применять ее во время гаданий и для различных магических обрядов. Считается, что нельзя давать воду пить животным (а вот окроплять можно!), мыть ею полы или стирать белье. Запрещается использовать для поддержания различных суеверий (например, умываться, если есть подозрение на сглаз).