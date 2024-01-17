Крупный выигрыш в лотерею разрушил брак жительницы Британии и рассорил ее с семьей
Жительница Великобритании после выигрыша £148 млн в лотерею рассорилась с родственниками и развелась с мужем. Об этом рассказывает газета The Sun.
Сообщается, что британка Джиллиан Бэйфорд в 2012 году выиграла в лотерею крупную сумму денег. Однако баснословный выигрыш очень быстро разрушил ее брак - всего через 15 месяцев после этого события женщина развелась со своим мужем Адрианом Бэйфордом.
Вскоре у Джиллиан испортились отношения с родителями и братом, с которыми она поделилась выигранными деньгами, помогла им покрыть долги. Женщина рассказала, что ее отец многократно пытался претендовать на ее долю в бизнесе.
По мнению Джиллиан, полученное богатство сделало ее родственников «требовательными и жадными». Затаив на счастливицу обиду, они прервали общение с ней.