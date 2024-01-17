Самые точные гадания, предсказавшие судьбу королей, но не спасшие от трагедии

Люди всегда хотели знать свою судьбу. Но, интересный факт: те, кто получил точное предупреждение с небес, либо не восприняли его всерьез, либо неправильно истолковали. Так было еще до рождения проклятой богами Кассандры.

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Кто: маги

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Кому: царю Ксерксу

Способ предсказания: хорар

Хорар — один из самых сложных и точных способов узнать свое будущее. Особенно в искусстве гадания по звездам преуспели маги Древней Персии. И когда царь Ксеркс обратился к ним с вопросом: «Как пройдет моя война?» Марс во время «рождения вопроса» был в знаке Рака, ущербном положении, причем в ретрограде. Предсказатели тогда сделали вывод, что поход Ксеркса обернется неудачей, водная преграда встанет на его пути. Царь пренебрег предупреждением и пошел в поход на Элладу. Во время переправы через пролив Дарданеллы снесло понтонные мосты, за что своенравный правитель и приказал выпороть море. Когда Ксеркс все же добрался до Греции, он потерпел сокрушительное поражение в битве при Соломине, его флот был уничтожен.

Кто: Нострадамус

Кому: Генриху

Способ предсказания: карта радикса

Хотя традиция составлять гороскопы рождения царственных особ и сохранилась в Средневековье, знания об астрологии были утрачены. В основе предсказаний Нострадамуса лежит учение всего о семи главных планетах серпентера: это — Солнце, Луна, Меркурий, Марс, Венера, Юпитер и Сатурн. Изучив их в гороскопе Генриха , великий предсказатель сказал, что тот умрет «жестокой смертью», назвав точное время и место гибели. Во время рыцарского турнира «молодой лев» Монтгомери выколол глаз правителя. Его копье разбило шлем Генриха и раскололось, попав в висок и глаз монарха — «две раны стали одной». В итоге король скончался от сепсиса, его агония длилась 11 дней.

Кто: Джон Ди

Кому: принцессе Елизавете

Способ предсказания: хрустальный шар

В возрасте 27 лет ученый, астролог, алхимик и оккультист сделал предсказание, повлиявшее на всю его дальнейшую жизнь. Он сообщил, что сестра Елизаветы Мэри умрет, и принцесса станет править Англией. Джона Ди отправили в тюрьму за колдовство. Три года спустя его предсказание сбылось, и Елизавета I, взойдя на престол, помиловала ученого мужа, сделав его своим советником. Согласно ее указу, любое гадание Джона Ди было от Бога, а значит, являлось белой магией.

Кто: Шарлотта Кирхгоф

Кому: Александру I

Способ предсказания: карты

Удивительную точность гаданий вдовы пастора обсуждал весь Петербург. Она предсказала обстоятельства смерти таких знаменитых писателей, как Михаил Лермонтов и Александр Грибоедов. Накануне войны с Наполеоном Александр I лично пришел к старухе в черном платье, и та нагадала ему «великое будущее»: «Вначале Вы испытаете большое несчастье, но, вооружившись твердостью и решимостью, преодолеете бедствие», — сказала она императору.

Но больше всего старуха Кирхгоф прославилась своим гаданием Александру Пушкину. Помимо прочего, предсказательница обещала царю русской словесности долгую жизнь, «если только на 37-м году не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека, которых и должен он опасаться». Поэт на всю жизнь запомнил предсказание Кирхгоф. Он погиб на дуэли со светловолосым Дантесом, который, как положено поручику Кавалергардского полка, носил белый мундир и ездил на белой лошади.