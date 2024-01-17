Пуля против рельса: что может автомат Калашникова

АК может прострелить рельс – правда ли это
Автомат Калашникова – легендарное оружие, которое пользуется популярностью на всех континентах планеты. Результатом такого спроса стало огромное количество мифов. Например, существует версия, что АК может прострелить рельс. Интересно узнать, правда ли это?
Цель оправдывает средства
Известный военный корреспондент Семён Пегов как-то стал непосредственным участником эксперимента, который должен был подтвердить или опровергнуть озвученную выше гипотезу. Итак, мишенью организаторы сделали кусок рельса Р-50 (всего на несколько миллиметров тоньше, чем Р-65, используемый при строительстве современных железных дорог). Стрельба же велась с 20 метров из разных видов оружия.
В эксперименте Пегова использовались различные модификации автомата Калашникова и типы боеприпасов. Это АКМС под патрон 7,62×39, АК-74 (5,45×39), РПК-74 (5,45×39). Четвёртым участником «соревнований» стала снайперская винтовка Драгунова (СВД).
Что касается боеприпасов, то организаторы зрелища подготовили охотничий вариант патрона 7,62×39, армейские патроны 7,62×39 с пулей ПС и бронебойно-зажигательной пулей, патроны 5,45×39 с пулей ПС и пулей повышенной пробиваемости. Из СВД огонь вёлся обычными пулями калибра 7,62х54.
Выстрел за выстрелом
Наилучший результат АКМС продемонстрировал в «тандеме» с бронебойно-зажигательной пулей. После выстрелов в мишени образовалось несколько отверстий. Все остальные боеприпасы не смогли причинить цели никакого вреда.
Вторым на очереди оказался калибр 5,45. Выстрелы из АК-74 стандартными пулями со стальными сердечниками оставили довольно глубокие следы на рельсе, но прострелить мишень им так и не удалось. Зато с задачей с лёгкостью справились пули повышенной пробиваемости, которые несколько раз «прошили» железнодорожный рельс.
Ручной пулемёт РПК-74 благодаря удлинённому стволу также блестяще прошёл испытание даже с обычными пулями. Без особого труда пробить рельс удалось выстрелами из СВД. Пегов отмечал, что после работы винтовки в рельсе остались отверстия, в которые получалось просовывать мизинец.
Таким образом наглядно удалось доказать, что для автомата Калашникова поразить рельс – не проблема. Важно правильно выбрать модификацию, калибр и тип боеприпаса. И... не промазать.