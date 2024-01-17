Пуля против рельса: что может автомат Калашникова

Автомат Калашникова – легендарное оружие, которое пользуется популярностью на всех континентах планеты. Результатом такого спроса стало огромное количество мифов. Например, существует версия, что АК может прострелить рельс. Интересно узнать, правда ли это?

© mil.ru

Цель оправдывает средства

Видео дня

Известный военный корреспондент Семён Пегов как-то стал непосредственным участником эксперимента, который должен был подтвердить или опровергнуть озвученную выше гипотезу. Итак, мишенью организаторы сделали кусок рельса Р-50 (всего на несколько миллиметров тоньше, чем Р-65, используемый при строительстве современных железных дорог). Стрельба же велась с 20 метров из разных видов оружия.

В эксперименте Пегова использовались различные модификации автомата Калашникова и типы боеприпасов. Это АКМС под патрон 7,62×39, АК-74 (5,45×39), РПК-74 (5,45×39). Четвёртым участником «соревнований» стала снайперская винтовка Драгунова (СВД).

Что касается боеприпасов, то организаторы зрелища подготовили охотничий вариант патрона 7,62×39, армейские патроны 7,62×39 с пулей ПС и бронебойно-зажигательной пулей, патроны 5,45×39 с пулей ПС и пулей повышенной пробиваемости. Из СВД огонь вёлся обычными пулями калибра 7,62х54.

Выстрел за выстрелом

Наилучший результат АКМС продемонстрировал в «тандеме» с бронебойно-зажигательной пулей. После выстрелов в мишени образовалось несколько отверстий. Все остальные боеприпасы не смогли причинить цели никакого вреда.

Вторым на очереди оказался калибр 5,45. Выстрелы из АК-74 стандартными пулями со стальными сердечниками оставили довольно глубокие следы на рельсе, но прострелить мишень им так и не удалось. Зато с задачей с лёгкостью справились пули повышенной пробиваемости, которые несколько раз «прошили» железнодорожный рельс.

Ручной пулемёт РПК-74 благодаря удлинённому стволу также блестяще прошёл испытание даже с обычными пулями. Без особого труда пробить рельс удалось выстрелами из СВД. Пегов отмечал, что после работы винтовки в рельсе остались отверстия, в которые получалось просовывать мизинец.