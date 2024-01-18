Загадочный римский додекаэдр откопали в Британии

В Великобритании при проведении раскопок на археологическом участке Поттер-Хилл исследователи обнаружили римский додекаэдр - загадочный артефакт, напоминающий деталь какого-то механизма, точное предназначение которого пока установить не удалось.

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О находке рассказывает The History Blog. Речь идет об артефакте, подобные которому ученые ранее находили неоднократно. На сегодняшний день известно примерно 130 додекаэдров, относящихся к римскому периоду. Найденный во время раскопок в городке Нортон-Дисней в Линкольншире артефакт стал 33-м подобным экземпляром, обнаруженным на территории Англии.

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Как и другие подобные предметы, он представляет собой полый 12-гранник, изготовленный из медного сплава. Ученые отмечают его великолепную степень сохранности, трудно поверить, что он был изготовлен около 2000 лет назад. Кроме того, он оказался довольно крупным, гораздо крупнее своих аналогов. Обнаруженный в Поттер-Хилле додекаэдр весит 250 граммов, его ширина составляет 8 сантиметров. Это значительно больше, чем средние размеры подобных предметов.

Кстати, артефакт находился в древней яме, заполненной фрагментами римской керамики. Исследователи обращают внимание на то, что большинство таких артефактов было найдено в северных и западных провинциях Римской империи, но в самом Риме их не находили. О них нет никаких упоминаний в древних источниках, они не упоминаются ни в древних текстах, их изображений не находили на фресках и мозаиках. Словом, нет достоверных источников, объясняющих предназначение додекаэдров.

В наши дни исследование таких предметов затрудняет то, что их большая часть находится в частных коллекциях, то есть доступ к ним ученых затруднен. К слову, яма, в которой был найден загадочный предмет, находится менее чем в километре от римской виллы, раскопанной еще в 1933 году. Возможно, исследователям удастся найти какую-то связь между этой виллой и артефактом.

Анализ додекаэдра показал, что он был изготовлен из сплава, в котором доля меди составляла 67 процентов, свинца - 26 процентов и олова - 7 процентов. Такой же химический состав характерен и для других додекаэдров. Наличие большой доли свинца, как говорят исследователи, ставит под сомнение теорию о том, что додекаэдры использовались в качестве инструментов. Для этого они были слишком мягкими, ведь свинец - материал податливый.