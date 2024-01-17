«Россия будет защищать»: целитель предсказал дату третьей мировой войны

«Россия будет защищать»: целитель Кустов предсказал дату третьей мировой войны
Один из известнейших российских экстрасенсов, целитель Валерий Кустов рассказал, когда на самом деле человечество столкнется с третьей мировой войной.
— Третьей мировой войны не будет в наше время. Третья мировая война случится в 2275 году. Россия будет защищать себя в это время, она будет очень могущественна. Наша страна и где-то там Америка, Китай и другие европейские страны, — рассказал он.
Всемирно известному целителю предсказания являются в виде картинок с цифрами, которые «приходят сверху», пояснил Кустов в эфире передачи «Малахов» на телеканале «Россия 1».
Недавно бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир очень близок к началу третьей мировой войны. Политик также отметил, что он смог бы предотвратить такое развитие событий в случае победы на выборах.
Завершение конфликта на Украине займет немало времени, а президента Аргентины Хавьера Милея ждет трудный год. Об этом сообщили перуанские шаманы, погадавшие на священном холме в Лиме. Участие в обрядах принимали 14 шаманов из разных перуанских городов.