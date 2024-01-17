Бывший особняк Джоли и Питта ушел с молотка за $2,8 млн

На аукционе в США продали дом, ранее принадлежавший голливудским актерам Брэду Питту и Анджелине Джоли , сообщил портал Mansion Global. Расположенный во Французском квартале Нового Орлеана особняк 1830-х годов постройки продали за $2,8 миллиона. Имя покупателя неизвестно. Дом принадлежал знаменитостям с 2006 по 2016 годы.

Здание площадью 715 квадратных метров состоит из семи спален и пяти ванных комнат. На придомовом участке расположен бассейн. В феврале 2022 года стало известно, что Питт подал в суд на Джоли. Актер оспорил продажу экс-супругой его доли в их винодельне, отмечает «Радиоточка НСН».