Неизвестный СССР: главным городом страны мог стать Киев

Идея перенести столицу страны в Иркутск, которую якутский историк Афанасий Николаев предложил Владимиру Путину, имеет богатую предысторию. Любопытно, что в начале 1960-х Никита Хрущёв прорабатывал план переноса столицы СССР в … Киев.

© Картина А. Герасимова «Сталин у прямого провода»

Для начала был проведён закрытый опрос руководства всех обкомов УССР, в ходе которого выяснилась 100-процентрая поддержка передислокации. Одним из аргументов Хрущёва было северное расположение Москвы, холодный климат и т.д.

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В этом Никита Сергеевич походил на Николая II, который фактически сделал второй столицей Ливадию. Император предпочитал тёплый климат, в Петербурге и Москве бывал лишь эпизодически. В частности, он ни разу за всё царствование не ночевал в своей официальной резиденции – в Зимнем дворце.

А с началом Первой мировой войны Николай планировал сделать второй столицей империи Царьград (Константинополь).

Идея Хрущёва о переносе столицы в Киев разделила высшее партийное руководство на два лагеря. «За», помимо Украины, были Грузия и прибалты. Остальные республики и регионы выступили против.

Но в октябре 1964-го «Никитушку – того. Тогда всю правду мы узнали про него». После Хрущёва подобные идеи никому из советских вождей в голову не приходили.

Зато в лихие годы Гражданской войны возникла дюжина белых и красных столиц. А главных городов всяких там националистов и «батек» типа Гуляй-Поля Махно было видимо-невидимо.

В начале июня 1918-го поднявшие мятеж чехословаки захватили Самару, и там 8 июня было создано правительство Комуча – Комитета членов Учредительного собрания. Поначалу в него входили пятеро эсеров, но к концу сентября сбежались 97 депутатов «учредилки».

Единственным успехом чехословаков и белых был захват золотого запаса в Казани. В идеологии Комуча не разобраться даже при наличии поллитры. То они предлагали национализировать землю, то, наоборот, вернуть все угодья, захваченные ещё в 1917-м, помещикам.

Добровольцев, желавших вступать в «дружины» Комуча, оказалось кот наплакал. Ввели принудительную мобилизацию – солдаты начали разбегаться. В сентябре 1918-го в 3-м самарском полку расстреляли каждого третьего солдата. Всего тогда было казнено 900 новобранцев.

В итоге 7 октября 1918 г. в Самару вошла конница Василия Чапаева. Бедолаги из «учредилки» ретировались в Уфу, где 23 сентября 1918-го создали новое «всероссийское правительство» – Уфимскую директорию.

9 октября 1918 г. в связи с угрозой захвата Уфы красными директория переехала в Омск. А через 4 дня в Омск из Владивостока прибыл вице-адмирал Колчак. 18 ноября его сторонники устроили переворот, в ходе которого 10 депутатов «учредилки» были застрелены или зарублены саблями. Колчак назначил себя Верховным правителем России.

К началу Гражданской войны в Омске находились консулы и вице-консулы иностранных держав, дипломатические представители Дании, Швеции, Англии и США. В конце лета 1918 г. белогвардейцы Каппеля перевезли в Омск захваченный в Казани золотой запас Российской империи.

В самой Сибири Колчак имел весьма ограниченные права. Даже отношения его с генералами Семёновым, Хорватом и другими регулировали интервенты.

Подавляющее большинство населения Сибири ненавидело омского правителя. Крестьяне поднимали восстания, и большая часть территории в тылу белой армии не контролировалась Колчаком.

12 ноября 1919 г. Всесибирское совещание земских собраний и городских дум сформировало эрзац-правительство, названное Политцентром. На его сторону перешёл ряд колчаковских частей, а также рабочие и горняки. Чехи и прочие интервенты под командованием генерала Жанена заявили о нейтралитете, причём более благоприятном Политцентру. В тот же день Колчак бежал с небольшим конвоем и «золотым эшелоном».

15 января 1920 г. чехословаки выдали адмирала представителям Политцентра. В ночь на 7 февраля Колчак был расстрелян и спущен под лёд реки Ангары.

В феврале 1920-го Ленин слал телеграммы командованию красной 5-й армии, подходившей к Байкалу: «Ни шагу на восток далее, все силы напрячь для ускоренного движения войск и паровозов на запад… Мы окажемся идиотами, если дадим себя увлечь глупым движением в глубь Сибири, а в это время Деникин оживёт и поляки ударят. Это будет преступление».

Идею «буфера» приняли и в Токио: японцы, несмотря на превосходство в силах, вовсе не рвались воевать в тайге с многочисленными красными партизанами. К тому же Вашингтон не желал резкого усиления Империи Восходящего Солнца и уж тем более не хотел, чтобы японская экономика переваривала дальневосточные богатства без участия американских предпринимателей.

К весне 1920-го геополитическая игра в «Дальневосточную республику» была в разгаре. 6 апреля 1920 года на съезде в Верхнеудинске (ныне Улан-Удэ) провозгласили Дальневосточную республику (ДВР) – формально независимое от Москвы многопартийное «демократическое государство» без какого-либо социализма в экономике.

14 мая 1920 г. РСФСР признала ДВР как независимую и суверенную, приступив к оказанию ей финансовой, военной и продовольственной помощи.

Японии пришлось начать официальные переговоры с ДВР, представители республики появились в Китае, а затем и в США. В Читу, которая тогда считалась столицей ДВР, прибыл американский дипломат Колдуэлл.

В конце 1921 г. в Вашингтоне открылась Тихоокеанская конференция, в которой участвовали все государства, имевшие интересы в регионе, но фактически всё решали три крупнейшие на тот момент державы Тихого океана: США, Япония и Британская империя. Чтобы оказать давление на японцев, американские власти допустили в Вашингтон и делегацию Дальневосточной республики. В Вашингтоне сочли, что лучше русский Дальний Восток достанется слабой ДВР, чем сильной Японии. Ленинская хитрость – при помощи «буферной» республики «использовать американский империализм против японской буржуазии» – увенчалась успехом.

А далее «по долинам и по взгорьям» пошла партизанская дивизия ДВР. 25 октября 1922 г. японцы начали эвакуацию из Владивостока. «Земской воевода» генерал Дитерихс бежал в Китай.

14 ноября командиры частей Народно-революционной армии ДВР от имени Народного собрания ДВР обратились во ВЦИК с просьбой включить ДВР в состав РСФСР, который через несколько часов, 15 ноября, сделал это, опубликовав соответствующий декрет.

К 1941 г. Сталин разрабатывал не только наступательные планы ведения войны, но и оборонительные. Заранее в глубине страны были намечены пункты эвакуации населения и заводов. Запасной столицей СССР ещё до начала войны(!) было решено сделать Куйбышев (до 1935 г. – Самара). Замечу, что термин «запасная (резервная) столица» выдумали историки. Ни в одном документе периода Великой Отечественной Куйбышев так не именовался.

15 октября 1941-го ГКО принял решение:

«Ввиду неблагоприятного положения в районе Можайской оборонительной линии ГКО постановил:

Поручить т.

Молотову

заявить иностранным миссиям, чтобы они сегодня же эвакуировались в город Куйбышев (Самара). Сегодня же эвакуировать Президиум Верховного Совета, так же Правительство во главе с Молотовым (Сталин эвакуируется завтра или позднее, смотря по обстановке). Немедленно эвакуироваться органам Наркомата Обороны и Наркомвоенмора в город Куйбышев (Самара), а основной группе Генштаба в город Арзамас».

17 октября 1941 года в Куйбышев прибыли Калинин (председатель Президиума Верховного Совета СССР), Ворошилов (член ГКО), Андреев (секретарь ЦК ВКП(б)), Горкин (секретарь Президиума Верховного Совета СССР). Для обеспечения деятельности дипломатов вместе с ними прибыли работники Наркомата иностранных дел, которых возглавлял замнаркома Вышинский.

Николай Никитин / ТАСС // Бункер, построенный во время ВОВ для Сталина в городе Куйбышеве (Самаре)

По переписи 1939 г. в Куйбышеве проживало 390 тысяч человек, а к концу 1941-го там оказалось около миллиона жителей.

Иностранным посольствам и миссиям предоставили самые лучшие особняки. Не будем забывать, что до 1917 году Самара была местом проживания богатейших купцов Поволжья.

Перемещением дипломатов из Москвы в Куйбышев советское правительство одним выстрелом «убило двух зайцев»: обеспечило полную безопасность важных персон и убрало их из Москвы, изолировав и от агентуры, и от болтунов из числа советских мидовцев и военных.

С некоторым запозданием иностранцы это поняли. Посол Великобритании Стаффорд Криппс писал в дневнике: «Прошлой ночью я видел Вышинского и понял, что нас обвели вокруг пальца. Хоть это и произошло случайно, ситуация чрезвычайно серьёзная. Советское правительство не приехало в Самару. Нет здесь также и сотрудников из учреждения Микояна. Генеральный штаб не переехал, а сам Молотов, несмотря на свои заверения, тоже остался в Москве. Мы изолированы и ничего не можем предпринять. Даже на самые простые вопросы, которые я задавал Вышинскому, тот отвечал, что для этого надо звонить в Москву».

7 ноября 1941 г. по указанию Сталина в Куйбышеве был проведён грандиозный военный парад, в котором приняли участие 165 боевых самолётов, 107 танков и 208 орудий.

Парады в Москве и Куйбышеве кардинально повлияли на западную оценку обороноспособности СССР. Рискну связать два события: парады 7 ноября и через две недели ультиматум американского госсекретаря Хэлла японскому представителю в Вашингтоне.

Специально для Сталина в Куйбышеве построили огромный бункер. Но Верховный им ни разу не воспользовался. Вместе с вождём в Москве остались Молотов и Берия. Все серьёзные иностранные делегации принимались только в Москве, там же подписывались все договора и декларации.

Калинин вернулся в Москву в середине декабря 1941-го. Следом приехал Ворошилов. Дипломатический корпус оставался в Куйбышеве до 10-15 августа 1943 года. Только после победы на Курской дуге иностранцам разрешили вернуться в Москву. Первый специальный поезд с послами ушёл из Куйбышева 11 августа, последний – 21 августа 1943-го. Вместе с дипломатами отбыли и сотрудники НКВД. За ними уехали работники правительственных учреждений.