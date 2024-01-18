Какой праздник сегодня, 18 января

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

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День снеговика

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Идея отмечать 18 января Международный день снеговика принадлежит коллекционеру Корнелиусу Гретцу из Германии. Изображения и фигурки зимнего героя он начал собирать еще в молодости и в 2008 году вошел со своей коллекцией (более трех тысяч экспонатов) в книгу рекордов Гиннесса! Выбор даты Корнелиус объяснал так: во-первых, в середине января во многих странах есть снег, во-вторых, число 18 похоже на снеговика, который держит в руках метлу. Кстати, в современном мире создание снежных фигур зимой остается любимым занятием детей и взрослых. По всему миру ставят рекорды по их лепке. Так, самый высокий снеговик в мире был установлен в США в 1999 году, его высота – 37 метров 20 сантиметров, а вес – шесть тысяч тонн.

День рождения детского телевидения в России

Именно в этот день в 1963 году была создана Главная редакция программ для детей Центрального телевидения. Жители стран бывшего Советского Союза до сих помнят самые успешные проекты: «Ералаш», «В гостях у сказки», «Спокойной ночи, малыши!» «АБВГДейку». Телевидение развивается очень быстро, а вместе с ним меняются и персонажи в детских передачах и мультфильмах.

День Винни Пуха

Праздник приурочен ко дню рождения автора культовой сказки Алана Александра Милна. Британский писатель родился 18 января 1882 года. Вдохновила автора на создание истории дружба его сына Кристофера Робина с любимой игрушкой. Издания про Винни Пуха были переведены на множество языков мира, а персонажа любят дети и взрослые во всем мире.

День кофейного гурмана США

Кофе является одним из самых популярных напитков в мире: ежегодно выпивается более 400 миллиардов чашек. Кофе для гурманов изготавливается обычно из зерен 100% арабики. В обычном – используются зерна робусты. В каждой стране свой традиционный вид кофе, поэтому во время путешествий многие стремятся попробовать именно этот напиток. Так, в Италии предпочитают эспрессо по-римски, в Марокко в напиток добавляют специи, а в Гонконге – чай и молоко.

События 18 января:

199 лет назад (1825 год ) в Москве состоялось открытие Большого театра.

98 лет назад (1926 год) состоялась премьера «Броненосца Потемкина». До сих пор критики называют его лучшим фильмом всех времен и народов.

81 год назад (1943 год ) в ходе Великой Отечественной войны состоялся прорыв блокады Ленинграда.

6 лет назад (2018 год) состоялось открытие панорамы в экспозиции музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда».

Кто родился 18 января: