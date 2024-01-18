Почему Камчатка не стала второй Аляской

В отличие от продажи в 1867 году Аляски за 7,2 млн долларов, сюжет о возможной уступке Штатам Камчатки в начале 1920-х известен куда хуже. Действительно ли Ленин рассматривал такой сценарий всерьез или блефовал?

© РГ // Здесь начинается Россия

Миссия Дальневосточной республики

Видео дня

Сказать, что в 1920 году положение России было сложным, - не сказать ничего. Гражданская война еще не завершилась. На западе одновременно шла война с поляками, а на востоке хозяйничали японцы, особо не скрывая намерений отторгнуть от России ее тихоокеанские окраины.

Не считая возможным воевать на несколько фронтов сразу, Ленин пошел на такой маневр, как учреждение Дальневосточной республики. Де-юре это было суверенное буржуазно-демократическое государство, де-факто - "красный буфер" под контролем Советской России. "Надо бешено изругать противников буферного государства... Мы окажемся идиотами, если дадим себя увлечь глупым движением в глубь Сибири, а в это время Деникин оживет и поляки ударят. Это будет преступление", - телеграфировал Ленин Троцкому в феврале 1920 года, а уже в апреле ДВР появилась на свет. "Вести войну с Японией мы не можем и должны всё сделать для того, чтобы попытаться не только отдалить войну с Японией, но, если можно, обойтись без нее", - так Ленин несколько позже объяснял причины создания "буфера".

Японские интервенты во Владивостоке

Он видел, что японские интересы на Дальнем Востоке столкнулись с американскими. Еще в мае 1918 года говорил: "...Предотвратить назревающий острый конфликт между Японией и Америкой невозможно. Это противоречие... задерживает наступление японского империализма против России..."

Вероятно, уже тогда Ленин думал, как использовать этот конфликт в интересах красной Москвы.

Ария заокеанского гостя

Случай представился, когда в сентябре 1920 года в Москве появился некто Вашингтон Бейкер Вандерлип - в прошлом горный инженер, бывавший в России и даже пытавшийся привлечь внимание Рокфеллера к дальневосточным недрам. Гость назвался родственником Фрэнка Артура Вандерлипа - влиятельнейшего банкира, одного из "отцов" Федеральной резервной системы США. Визитер заявил, что действует от имени кандидата в президенты Уоррена Гардинга, который уже в ноябре, по всем прогнозам, одолеет на выборах утратившего популярность Вудро Вильсона (так и вышло). Американца приняли первые лица - нарком иностранных дел Чичерин, председатель Высшего совета народного хозяйства Рыков, а потом и глава Совнаркома Ленин.

Ленин и его визави Вашингтон Бейкер Вандерлип

Вандерлип предложил продать Камчатку Америке за 20 млн долларов, обещая официальное признание РСФСР Штатами. По варианту-минимум предлагалось сдать Камчатку в аренду - для добычи сокровищ суши и моря.

Ленин, назвавший Вандерлипа "живым старичком" (тот был всего на три года старше 50-летнего Ильича), заподозрил в нем "сына лейтенанта Шмидта". Несколько позже не без юмора говорил товарищам по партии:

"К нам приезжал Вандерлип, дальний родственник известного миллиардера, если ему верить, но, так как наша контрразведка в ВЧК, поставленная превосходно, к сожалению, не захватила еще Северных Штатов Америки, мы пока еще не установили... родства этих Вандерлипов. Некоторые говорят, что никакого родства даже и нет".

Сама беседа шла довольно живо - так, Вандерлип пообещал по возвращении в Штаты рассказать всем, что "у господина Ленина рогов нет". Просьбу о фото с подписью Ленин, однако, отклонил: "Давать заведомому империалисту свой портрет было бы нелогично".

Шутки шутками, но Ленин сразу решил: кем бы ни был этот Вандерлип, он может быть полезен ("В этой юмористике есть кусочек политики"; "Мы себе сказали: тут надо уцепиться обеими руками"). Лидер большевиков сказал американцу, что его предложение (в варианте-минимум) крайне интересно. Домой Вандерлип увез проект договора об аренде Камчатки Штатами на 60 лет. Речь в нем шла о добыче нефти и угля, рыбном промысле, а также создании в Авачинской губе, рядом с Петропавловском-Камчатским, военно-морской базы США.

Полуостров преткновения

Совет, возникший на Камчатке в конце 1917 года, пал уже летом 1918-го. До начала 1920 года территорию контролировало правительство Колчака, потом рухнула и эта власть. На момент приезда Вандерлипа в Москву территория формально относилась к ДВР, фактически же находилась под военным и хозяйственным контролем японцев. Вот почему Ленин говорил однопартийцам:

"Кому... она (Камчатка. - Авт.) принадлежит в настоящее время - неизвестно. Как будто она является собственностью государства, которое называется Дальневосточной республикой, но сами границы этого государства точно не установлены... На Дальнем Востоке господствует Япония".

Карта Дальневосточной республики и денежная купюра ДВР

26 ноября 1920 года на собрании секретарей московских ячеек РКП(б) Ленин сказал о "бешеной вражде" между Америкой и Японией и добавил:

"Мы используем это и предлагаем в аренду Камчатку вместо того, чтобы отдать ее даром: ведь взяла же у нас Япония путем военного захвата огромный кусок земли на Дальнем Востоке. И нам гораздо выгоднее не рисковать, отдать Камчатку в аренду и получать оттуда часть продуктов, тем более что фактически мы ею все равно не распоряжаемся и использовать не можем".

Из этих слов следует, что возможность аренды Ленин рассматривал всерьез - по крайней мере, на тот момент. Однако здесь же он подчеркнул: договор еще не подписан, а сам факт переговоров уже углубил "разногласия между нашими врагами" - Японией и США.

6 декабря 1920 года на собрании актива московской организации РКП(б) Ильич был еще откровеннее:

"...Нас спасло бы то обстоятельство, если бы империалистические державы оказались в войне. Если мы вынуждены терпеть таких негодяев, как капиталистические воры, из которых каждый точит нож против нас, прямая наша обязанность двинуть эти ножи друг против друга. Когда два вора дерутся, честные люди выигрывают... Даже если этой концессии не будет, один проект концессии даст выгоду".

Отметим, что "аренду" в речи Ленина сменила "концессия".

"Проект договора ни к чему не обязывает, мы в любую минуту можем сказать, что есть неясности, и отказаться. В этом случае мы только потеряем время на разговоры с Вандерлипом и небольшое количество листов бумаги, а сейчас мы уже выиграли... - убеждал он партийцев. - Из Японии нет ни одного известия, которое не говорило бы о величайшем беспокойстве из-за ожидаемых концессий... Мы уже Японию с Америкой стравили, выражаясь грубо, и этим достигнута выгода".

Ленин играл на противоречиях Вашингтона и Токио, рассчитывая, что американцы помогут выдавить японских интервентов с Дальнего Востока; обращал силу противников, как принято в восточных единоборствах, против них самих. Вандерлипа, пытавшегося козырять своей громкой фамилией, Ленин использовал втемную. А заодно - и знаменитого английского писателя Герберта Уэллса, которому Ильич тогда же, в октябре 1920 года, рассказал о предложении Вандерлипа, тем самым организовав "утечку информации" (хотя Вандерлип настаивал на секретности).

Ленин и Герберт Уэллс. 1920 год

21 декабря Ленин снова объясняет соратникам: "Мы даем... Америке Камчатку, которая по существу всё равно не наша, ибо там находятся японские войска. Бороться с Японией мы в настоящий момент не в состоянии... Мы привлекаем американский империализм против японского". Доказывает: "Мы одними разговорами об этих концессиях уже выиграли". Подчеркивает, что вопрос не может быть решен до инаугурации Гардинга. Заверяет: "...Мы сохраняем возможность при детальной разработке договора отказаться от его подписания".

Крах плана Вандерлипа

В начале следующего, 1921 года Камчатку, пусть на бумаге, передали из состава Дальневосточной республики в РСФСР - чтобы было понятно, почему ее судьбу решает Москва, а не правительство ДВР.

Тогда же, в марте 1921 года, новый президент США вступил в должность, однако Вашингтон официальный не поддержал Вашингтона Вандерлипа. Гардинг не пожелал ни признавать Советскую Россию (это сделает только Рузвельт в 1933 году), ни обсуждать камчатские концессии. А банкир Фрэнк Артур Вандерлип заявил, что никакого отношения к "липовому" Вандерлипу не имеет.

Петропавловск-Камчатский. 1922 год

Менялась ситуация и внутри России. В конце 1920 года Врангеля выбили из Крыма, теперь Красная армия могла заняться Дальним Востоком. В июне 1921 года военным министром и главкомом армии ДВР назначили героя Перекопа Василия Блюхера. В феврале 1922 года разгром белых у Волочаевки на подступах к Хабаровску откроет красным путь на Владивосток. Японцы, осознав невозможность захвата Приморья и Приамурья, наконец согласятся вывести войска с Дальнего Востока.

С учетом всего вышесказанного разговоры о передаче в той или иной форме Штатам Камчатки, которую осенью 1921 года взял под контроль белый атаман Валериан Бочкарёв, потеряли всякий смысл.

Порой пишут, что продать Камчатку Америке помешали лишь переоценка Лениным влиятельности Вандерлипа и позиция президента Гардинга. Однако изучение речей Ленина показывает: продажу полуострова он не допускал с самого начала. Концессию считал возможной (главным образом в политических целях), но и тут оставлял себе пространство для шага назад, будучи политиком необычайно гибким, настоящим асом "искусства возможного". По-настоящему хотел "американизировать" Камчатку один лишь Вандерлип - очевидно, в расчете на какие-то выгоды.

Роспуск ДВР. Газета "Советская Сибирь". Ноябрь 1922 года

Камчатка далеко, но земля это нашенская

Армия ДВР под началом Иеронима Уборевича 25 октября 1922 года заняла Владивосток, откуда накануне ушли японские интервенты и белогвардейцы генерала Михаила Дитерихса. Уже в ноябре Дальневосточная республика растаяла, влившись в РСФСР. Тогда же Советы вернулись и на Камчатку (ушедший в сопки отряд Бочкарёва весной 1923 года отыщут в Наяхане и разобьют красноармейцы под началом Григория Чубарова). В декабре 1922 года на свет появился Советский Союз.

Страна была пересобрана заново.

О продаже или аренде Камчатки никто уже не говорил, однако здесь вскоре начали работу иностранные концессии. Во главу угла теперь ставили не политику, а экономику: стране, лежащей в разрухе, были нужны инвестиции, рабочие руки, инфраструктура... На Дальнем Востоке, указывает кандидат исторических наук Светлана Кошкарёва, все эти вопросы стояли еще острее, чем в центральной России. Вот почему уже в декабре 1922 года при Дальревкоме появился Концессионный комитет.

Воды Камчатки японцы осваивали еще до революции, в годы интервенции они фактически завладели рыбной отраслью края. Теперь японские рыбаки промышляли у камчатских берегов лосося и краба по новым правилам, уже не покушаясь на советский суверенитет. На рубеже 1920-х и 1930-х, когда советская экономика окрепла, Москва взяла курс на сворачивание НЭПа и отказ от концессий. Но японцы, что интересно, рыбачили на Камчатке вплоть до 1945 года...