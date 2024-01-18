Нельзя прибираться и выбрасывать ненужные вещи: приметы на 18 января
По народному календарю сегодня, 18 января, отмечается Крещенский сочельник.
Накануне большого православного праздника, который называется Богоявление Господня или Крещение, как и в другие дни, было принято следовать поверьям и совершать определенные действия, которые должны были завлечь в дом добрых духов и отвести от него злых. А еще наши предки внимательно следили за изменениями в погоде и поведении животных, так как считалось, что даже по незначительным деталям можно предсказать погоду на ближайшее будущее.
Видео дня
От каких действий сегодня лучше отказаться, а каким, напротив, стоит уделить время – в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 18 января
- Нельзя ругаться, сквернословить, ссориться, вступать в конфликты с окружающими, в особенности с близкими людьми. Любое проявление негативных эмоций сегодня, будь то то агрессия, слезы или зависть, может послужить приглашением нечисти в дом.
- Во избежание неприятностей любого масштаба и характера не рекомендуется пользоваться острыми предметами.
- Во время любого приема пищи, будь то скромный завтрак в кругу семьи или грандиозное застолье, на Руси в этот день было положено следить за количеством подаваемых к столу блюд – оно должно быть нечетным.
- Не рекомендуется 18 января заниматься уборкой, так как, по поверьям наших предков, готовиться к Крещенскому сочельнику нужно заранее, а не день в день.
- Что касается работы, то следует быть осторожным в общении с коллегами – с ними нельзя спорить.
- А еще 18 января лучше воздержаться от потребления алкогольных напитков и продуктов животного происхождения. Данное поверье, как несложно догадаться, связано с постом.
- Не стоит мешать обычную воду с крещенской, иначе она теряет свои свойства, верили на Руси.
- Нельзя бросать старые ненужные вещи, особенно, если они грязные, иначе ослушавшегося настигнет беда.
- Если человек обратиться за помощью, то не нужно ему отказывать, в том числе жадничать. В то же время наши предки считали, что давать в долг в Крещенский сочельник – не самая лучшая идея.
Что можно делать 18 января
- Этот день принято проводить в кругу семьи и близких людей в заранее прибранном доме.
- Ближе к вечеру верующие традиционно отправлялись на водоемы, на крещенские купания.
- Девушки в ночь с 18 на 19 января гадали на суженого.
Погодные приметы на 18 января
- Сильный снег и метель сегодня предвещают богатый урожай.
- А полная луна сулит половодье весной.
- Если сегодня с юга дует ветер, то летом будут сильные грозы, верили наши предки.
- Что касается животных, то пение петуха в нетипичное для него время означает наступление оттепели, а лающие собаки предупреждают о большом количестве диких животных в лесу.
Рамблер: главные новости