$88.35+0.7196.05+0.45
Почта

Нельзя прибираться и выбрасывать ненужные вещи: приметы на 18 января

По народному календарю сегодня, 18 января, отмечается Крещенский сочельник.

Нельзя прибираться и выбрасывать ненужные вещи: приметы на 18 января
© dreamstime.com

Накануне большого православного праздника, который называется Богоявление Господня или Крещение, как и в другие дни, было принято следовать поверьям и совершать определенные действия, которые должны были завлечь в дом добрых духов и отвести от него злых. А еще наши предки внимательно следили за изменениями в погоде и поведении животных, так как считалось, что даже по незначительным деталям можно предсказать погоду на ближайшее будущее.

Видео дня

От каких действий сегодня лучше отказаться, а каким, напротив, стоит уделить время – в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 18 января

  • Нельзя ругаться, сквернословить, ссориться, вступать в конфликты с окружающими, в особенности с близкими людьми. Любое проявление негативных эмоций сегодня, будь то то агрессия, слезы или зависть, может послужить приглашением нечисти в дом.
  • Во избежание неприятностей любого масштаба и характера не рекомендуется пользоваться острыми предметами.
  • Во время любого приема пищи, будь то скромный завтрак в кругу семьи или грандиозное застолье, на Руси в этот день было положено следить за количеством подаваемых к столу блюд – оно должно быть нечетным.
  • Не рекомендуется 18 января заниматься уборкой, так как, по поверьям наших предков, готовиться к Крещенскому сочельнику нужно заранее, а не день в день.
  • Что касается работы, то следует быть осторожным в общении с коллегами – с ними нельзя спорить.
  • А еще 18 января лучше воздержаться от потребления алкогольных напитков и продуктов животного происхождения. Данное поверье, как несложно догадаться, связано с постом.
  • Не стоит мешать обычную воду с крещенской, иначе она теряет свои свойства, верили на Руси.
  • Нельзя бросать старые ненужные вещи, особенно, если они грязные, иначе ослушавшегося настигнет беда.
  • Если человек обратиться за помощью, то не нужно ему отказывать, в том числе жадничать. В то же время наши предки считали, что давать в долг в Крещенский сочельник – не самая лучшая идея.

Високосный год 2024: что нельзя делать, приметы

Что можно делать 18 января

  • Этот день принято проводить в кругу семьи и близких людей в заранее прибранном доме.
  • Ближе к вечеру верующие традиционно отправлялись на водоемы, на крещенские купания.
  • Девушки в ночь с 18 на 19 января гадали на суженого.

Погодные приметы на 18 января

  • Сильный снег и метель сегодня предвещают богатый урожай.
  • А полная луна сулит половодье весной.
  • Если сегодня с юга дует ветер, то летом будут сильные грозы, верили наши предки.
  • Что касается животных, то пение петуха в нетипичное для него время означает наступление оттепели, а лающие собаки предупреждают о большом количестве диких животных в лесу.
Истории
ПРЕДОК