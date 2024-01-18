Нельзя прибираться и выбрасывать ненужные вещи: приметы на 18 января

Накануне большого православного праздника, который называется Богоявление Господня или Крещение, как и в другие дни, было принято следовать поверьям и совершать определенные действия, которые должны были завлечь в дом добрых духов и отвести от него злых. А еще наши предки внимательно следили за изменениями в погоде и поведении животных, так как считалось, что даже по незначительным деталям можно предсказать погоду на ближайшее будущее.