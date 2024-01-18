Миф Переяславской рады: правда ли Украина воссоединилась с Россией в XVII веке?

Переяславская рада — договор о принятии Гетманщины «под руку Москвы» ради борьбы с поляками — стала важным символом в эпоху сталинизма, когда рада воплощала единство Украины и России. Этому событию посвящено, например, панно на станции метро «Киевская» в Москве, рядом с «Борьбой за советскую власть на Украине» и «Полтавской битвой». В действительности у идеи объединения с Москвой была огромная оппозиция среди запорожцев, а договор по итогам рады почти сразу же нарушили все стороны.

© Н. Ивасюк // Въезд Богдана Хмельницкого в Киев

Осколки Древней Руси

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Переяславская рада была подписана в 1654 году по итогам восстания Богдана Хмельницкого против польского владычества на территории современной центральной Украины, где проживали в основном православные. Некоторые люди, опираясь на советскую историографию, называют Переяславскую раду «воссоединением Украины с Россией». Но что ей предшествовало?

Судьбы юго-западной части Древней Руси и северо-восточной разделились по итогам татаро-монгольского владычества. В 1397 году ордынский хан Тохтамыш передал великому князю литовскому Витовту территории Киевщины, Подолья (Винница и Хмельницкий) и Черниговщины в обмен на помощь в войне с империей Тимуридов под руководством Тамерлана — «нового Чингисхана», который завоевал всю Центральную Азию.

Однако Тохтамышу это не помогло. Справиться с Тамерланом и его ставленниками Великому княжеству Литовскому, Русскому и Жемойтскому было не под силу. Напротив, по итогам войны оно попало в еще большую зависимость от Королевства Польского, с которым состояло в отношениях сложной унии . Влияние литовского и русского боярства падало, и в XVI веке киевщина и другие южнорусские земли, вместе со всем Великим княжеством, вошли в состав Речи Посполитой — польско-литовской конфедерации.

Однако к юго-востоку от Чернигова и Киева, там, где сейчас находятся города Днепр и Запорожье и южнее от них, возникла «ничья земля». Она находилась на границе лесной (русской и «цивилизованной») и степной зоны, где властвовали кочевники (в основном — крымские татары). Там постепенно скапливались беглые люди, как из Русского царства, так и из Литовского княжества.

К XVI веку за этими поселенцами закрепляется именование казаки. У них не было центрального правительства, а об их жизни известно мало, но, судя по всему, жили они за счет рыбной ловли, разбойничества и наемничества.

Польский историк XVI века Марцин Бельский описывал их так:

«Эти посполитые люди [мещане] обыкновенно занимаются на Низу Днепра ловлею рыбы, которую там же, без соли, сушат на солнце и тем питаются в течение лета, а на зиму расходятся в ближайшие города, как-то: Киев, Черкассы и другие. [...] Прежде не было так много казаков, но теперь их набралось до нескольких тысяч человек; особенно много их увеличилось в последнее время. Они причиняют очень часто большую беду татарам и туркам и уже несколько раз разрушали Очаков, Тягинку, Белгород и другие замки, а в полях немало брали добычи, так что теперь и турки и татары опасаются далеко выгонять овец и рогатый скот на пастбище... Казаки нас наибольше ссорят с турками; сами татары говорят, что если бы не казаки, то мы могли бы хорошо с ними жить; но только татарам верить не следует: хорошо было бы, чтобы казаки были, но нужно, чтобы они находились под начальством и получали жалованье».

Руководству Речи Посполитой пришла в голову та же идея, и потому начиная с последних десятилетий XVI века казаков начинают нанимать на постоянную службу королю для отражения набегов татар. Участвовали казаки и в походах против России: например, гетман Сагайдачный захватил предместья Москвы в 1618 году. Вместе с тем, именно казаки стали главными сторонниками перехода в российское подданство.

От восстания — к Переяславской раде

Когда в 1648 году полковник Войска Запорожского Богдан Хмельницкий начал антипольское восстание, недостатка в добровольцах не было: в его армию массово стекались даже крестьяне, что было редкостью для той эпохи. Шляхта обирала крестьян, отказывалась уравнять в правах православное и католическое население, а казаков — в привилегиях с собой. Русское дворянство постепенно выдавливали изо всякой власти, так что в итоге поляками были недовольны все сословия.

Восстание шло слишком хорошо, но запорожцы не знали, что делать со своими успехами. Хмельницкий в союзе с крымчаками разбил польские войска в нескольких битвах, захватил всю центральную Украину и дошел до Львова, а его борьбу повсеместно поддерживали в городах и деревнях. Однако весной 1648 года случилось неожиданное событие: умер король Владислав IV, который всегда хорошо относился и к русским, и к православным, и к казакам, и пытался защитить их права.

Речь Посполитая была не централизованным, а феодальным государством, поэтому Хмельницкий воевал не столько с Польшей в целом, сколько с частью шляхты, а с королем планировал договориться. Теперь говорить было не с кем, — новое польское правительство приняло решение подавить мятеж максимально жестоко и любой ценой, и потому повстанцы решили написать в Москву с просьбой о покровительстве.

Татьяна Макеева /ТАСС // Панно «Переяславская Рада» на станции метро «Киевская» в Москве

Русскому царству это пришлось кстати, поскольку оно считало себя истинным наследником Древней Руси и хотело взять под контроль всю его территорию. Важно помнить, что идея преемства была совсем не очевидной: начиная с XVI века московские интеллектуалы тратили много сил, пытаясь доказать, что «Москва — третий Киев» (после Владимира).

Поэтому нельзя и сказать, что Хмельницкий пытался присоединиться к исторической родине или вспомнил о корнях: главной связующей силой запорожцев и Москвы были православная вера и вражда с поляками. Россия решила поддержать повстанцев и начала войну против Речи Посполитой.

В итоге в январе 1654 года в город Переяслав под Киевом прибыло русское посольство, имея на руках решение Земского собора: принять Гетманщину (современная центральная и западная Украина с частью Белоруссии) в состав Русского царства.

Переговоры начались 18 января, а по их итогам Хмельницкий, его приближенные и духовенство присягнули царю Алексею Михайловичу. Это событие и вошло в историю как Переяславская рада.

Сергей Плохий «Врата Европы. История Украины» // Карта Гетманщины

Гетманщина, выражаясь современным языком, стала протекторатом России с сохранением широкой автономии, но у запорожцев были свои условия. Их они изложили в Мартовских статьях, которые направили царю для утверждения. Согласно заключенному договору, Войско Запорожское и местное дворянство должны были сохранить все привилегии и вольности, которые имели в Речи Посполитой, а также независимый выборный суд, казакам гарантировали право собственности на имения.

Воссоединение России и Украины?

Поднимая на щит образ Переяславской рады, сталинские идеологи забывали упомянуть, что заключенный тогда союз России и Гетманщины не протянул и пяти лет. Русское подданство желали принять далеко не все жители Украины, — например, известно, что часть киевского духовенства и мещан казаки привели к присяге царю силой. Не стала присягать даже часть окружения Хмельницкого, не желая терять самостоятельность. В этом расколе не было ничего удивительного в ту эпоху: например, среди жителей Нидерландов тоже было немало сторонников испанской власти, но борцы за независимость их, как правило, просто убивали.

Николай Карамзин // Боярин Бутурлин принимает присягу от гетмана Хмельницкого на подданство России

Решение Переяславской рады отменили не разногласия среди жителей Украины, а политика. Союзник Хмельницкого, шведский король Карл Х, начал вторжение в Польшу в 1655 году и поставил ее на грань выживания. Этим воспользовалось Великое княжество Литовское и попыталось отделиться, признав над собой шведскую власть. Шведы занимали литовские города, что было угрозой уже для самой России. Поэтому Алексей Михайлович заключил с Польшей мир и начал войну со Швецией, — причем союз был так важен, что какое-то время поляки думали избрать царя наследником короны Речи Посполитой. Помощь в борьбе с поляками была ключевой предпосылкой даже для начала переговоров Гетманщины о русском подданстве.

Возникла парадоксальная ситуация: протекторат России Гетманщина в союзе с Швецией воюет против Польши, которая в свою очередь является союзником России. Сам Хмельницкий разрешить этот парадокс не успел, его не стало в 1657 году. Однако его преемник Иван Выговский на следующий год Переяславское соглашение разорвал и подписал Гадячский договор с поляками, по которому Гетманщина возвращалась в состав Речи Посполитой под именем «Великое Княжество Русское».

Украинский историк Василий Павлов характеризует Переяславскую раду так:

«Это одно из наиболее мифологизированных событий, как ни посмотри: со стороны украинцев — со знаком «минус», со стороны россиян — со знаком «плюс». Украинцы воевали с русскими и до, и после Переяславской рады — так же, как с поляками, как с крымскими татарами.

Это было состояние перманентного мира, перетекающего в перманентную войну. Единственная оговорка: я бы тут не стал использовать термины «русские» и «украинцы» в современном значении. Во-первых, нации еще не были сформированы, во-вторых, казачество, участвовавшее в конфликтах, — это лишь социальная прослойка».