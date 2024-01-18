История стратегического бомбардировщика, лишившегося возможности нести ядерное оружие

В США продолжается расследование крушения стратегического бомбардировщика B-1B Lancer. Как сообщает The Aviationist, полеты самолетов этого типа на авиабазе Элсуорт в Южной Дакоте приостановлены. "Профиль" разобрался, что это за самолет и какую роль он играет в Военно-воздушных силах США.

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История создания B-1 Lancer

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Еще в 1955 году ВВС США обнародовали требования к новому стратегическому бомбардировщику. Он должен был сочетать большую бомбовую нагрузку и дальность полета Boeing B-52 Stratofortress с высокой скоростью Convair B-58 Hustler. Проект высотного бомбардировщика B-70 Valkyrie, способного развивать скорость 3 Маха на высоте 21 тыс. м, морально устарел из-за развития систем ПВО и усовершенствования межконтинентальных баллистических ракет еще до запуска самолета в производство. Так что разработка нового самолета этого класса замедлилась.

Американским военным был необходим стратегический бомбардировщик, способный подобраться к цели на малой высоте, но в то же время приспособленный для полетов на большой скорости и высоте. С 1964 года велась работа над программой AMSA (Advanced Manned Strategic Aircraft – "Продвинутый управляемый стратегический самолет"). В 1969 году еще не существующий бомбардировщик получил официальное обозначение B-1A.

B-1A Lancer

Свои проекты нового самолета в 1970 году представили Boeing, General Dynamics и North American Rockwell. Победила последняя. В Вашингтоне планировали, что самолет удастся ввести в эксплуатацию в 1979 году. Намеревались построить 240 B-1A.

Первый прототип поднялся в воздух 23 декабря 1974 года. Самолет получился очень дорогим. В 1970 году стоимость одного борта оценивалась в $40 млн, а пять лет спустя эта сумма выросла до $70 млн. Программа стала одним из предметов критики кандидата в президенты США Джимми Картера. В 1977 году, когда стоимость B-1A подобралась к $100 млн, ставший главой государства Картер объявил об отмене программы в пользу модернизации B-52 и развития арсенала баллистических ракет. В это же время начались работы над стелс-бомбардировщиком Northrop Grumman B-2 Spirit. Опытные образцы B-1A продолжали полеты до 1981 года.

Когда в 1981 году к власти пришел Рональд Рейган, ситуация поменялась в пользу B-1. Развитие советских систем ПВО резко понизило шансы B-52 на успешное выполнение боевых задач в случае войны с СССР. При этом будущий B-2 еще не был готов. Руководство США решило, что B-1 как временная мера поможет решить эту проблему.

В 1982 году Rockwell получил два контракта на строительство 100 бомбардировщиков B-1 общей стоимостью $2,2 млрд. Самолет был переработан: снизилась максимальная скорость, зато значительно выросла максимальная взлетная масса. Бомбардировщик получил современную систему радиоэлектронной борьбы для защиты от советских МиГ-31.

Серийный самолет получил обозначение B-1B. Первый самолет построили в 1984 году, а последний – в 1988 году.

В 1990 году B-1B получил официальное имя Lancer ("улан"). Однако в ВВС США его прозвали Bone ("кость") из-за схожести звучания этого слова и индекса самолета.

Основные характеристики и возможности B-1 Lancer

B-1B Lancer – стратегический бомбардировщик с практической дальностью полета без дозаправки до 12 тыс. км. Он может поднимать максимально около 60,7 т боевой нагрузки. Максимальная взлетная масса превышает 216 т. Практический потолок составляет 18.290 м, а максимальная скорость полета – 1328 км/ч на высоте 15.240 м.

Как и советский Ту-160, B-1B – четырехдвигательный самолет-низкоплан с крылом изменяемой стреловидности.

Манёвры двух B-1B над Нью-Мексико. 24 февраля 2010 года

B-1B Lancer прошел через несколько программ модернизации. Важнейшая из них состоялась в 1995–2011 годах. Бомбардировщики лишились возможности нести ядерное оружие. Это подтвердили российские инспекторы, изучившие каждый самолет.

B-1B Lancer может использовать большую номенклатуру управляемых и неуправляемых бомб, крылатых ракет. Он даже может ставить морские минные заграждения. В трех внутренних бомбовых отсеках самолет может нести 34 т боеприпасов и еще 23 т – на шести внешних точках подвески.

История эксплуатации и боевого применения B-1 Lancer

Боевой дебют B-1B Lancer состоялся в декабре 1998 года. Самолеты использовались для не санкционированных Советом Безопасности ООН ударов по Ираку в рамках операции "Пустынный лис". После этого бомбардировщики наносили удары по Югославии в 1999 году, использовались во время вторжения в Ирак в 2003 году, во время войны в Афганистане и для борьбы с силами "Исламского государства" * (организация признана террористической и запрещена в РФ) – B-1B оказывали огневую поддержку курдским формированиям, сражавшимся с исламистами.

Из 104 построенных B-1 Lancer в ходе различных инцидентов в 1984–2024 годах было потеряно 11 бортов (10 B-1B и один B-1A). Погибли 12 членов экипажей.

В 2021 году ВВС США начали сокращать количество находящихся в строю B-1B с 62 до 45 бортов. Четыре самолета при этом отправили на долговременное хранение.

Все находящиеся в строю B-1B Lancer подчиняются Командованию глобальных ударов ВВС ВС США. По состоянию на январь 2024 года их эксплуатируют два бомбардировочных авиакрыла – 28е (Элсуорт, Южная Дакота) и 7е (Дайс, Техас).

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