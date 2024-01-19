Какие традиции и запреты существуют в праздник Крещения Господня

Рассказываем, что, согласно народным поверьям, нужно или, наоборот, не стоит делать православным волгоградцам 19 января. В эту пятницу верующие отмечают Крещение Господне, или Богоявление. В один из самых важных христианских праздников принято очищать душу и тело, окунаясь в освященную воду в иорданях.

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История

Народ Иудеи ждал прихода Мессии, поэтому пророк Иоанн Предтеча призвал всех жителей очистить себя от грехов в водах Иордана. К реке пришли все: и искренне желавшие спасения, и те, кто просто боялся быть наказанным за свои деяния. Но пророк не пустил к водоему лжецов и лицемеров – так они поняли, что от прихода Спасителя хорошего им ждать не придется.

Сам Иисус же до 30 лет жил с Девой Марией и работал простым плотником. Но когда настало его время явиться народу израильскому, он сам пришел к пророку Иоанну и попросил крестить его в водах Иордана. После того, как это произошло, небеса разверзлись и в виде голубя на землю спустился Святой Дух. Голос Бога объявил израильтянам, что Иисус – сын его.

Правила и традиции праздника

В наши дни 18 января, в Крещенский сочельник, люди соблюдают строгий пост, а в ночь на 19 января окунаются в прорубь с освященной водой.

В день Крещения стоит посетить церковь и набрать там святой воды.

Приметы и запреты

Считается, что тем, кто хочет обладать богатырским здоровьем и красотой, стоит растереть лицо снегом – он в этот день обладает целебной силой.

В эту пятницу нужно обязательно с утра раскрыть окна и выпустить все дурное из дома на улицу.

Мужчинам в этот день можно делать предложение возлюбленным – будущий брак, по приметам, будет одобрен на небесах.

А вот не стоит в этот день ссориться, убираться, выбрасывать еду, стирать.

Наши предки верили, что если заплакать на Крещение, то весь год будешь страдать.

День стоит провести спокойно, отказаться от тяжелой работы и не суетиться.