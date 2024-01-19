Неизвестный 2800-летний город обнаружен в Индии

В Индии междисциплинарная команда ученых при проведении раскопок на территории современного города Ваднагара обнаружила ранее неизвестное 2800-летнее поселение, которое может оказаться древнейшим поселением в этом регионе.

© Archaeological Survey of India

Как сообщает Arkeonews, открытие было сделано в ходе раскопок в Ваднагаре, примерно в 900 километрах к юго-западу от Нью-Дели. Исследователи раскопали остатки поселения, построенного, по предварительным оценкам, как минимум 2800 лет назад. Ученые выявили наличие семи культурных слоев, то есть город был заселен на протяжении длительного времени. Он не был брошен жителями или уничтожен, но его поглотил растущий город, превратившийся в современный мегаполис.

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Интересно, что открытие поселения может как подтвердить, так и опровергнуть популярный миф о том, что территорию современного Ваднагара люди постоянно населяли на протяжении последних 5500 лет. Археологических вещественных доказательств этого нет, а найденный город оказался на данный момент древнейшим поселением, обнаруженным в этом регионе. Таким образом, началом заселения Ваднагара ученые теперь считают примерно 800 год до нашей эры, что противоречит мифу.

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В то же время изучение найденных строений и артефактов еще продолжается. И ученые не исключают, что радиоуглеродное датирование позволит еще несколько состарить обнаруженный древний город. По предварительным данным, некоторые находки пока неофициально датируются 1400 годом до нашей эры, что соответствует очень поздней фазе Хараппского периода. А значит, миф в какой-то мере найдет свое подтверждение.

В целом открытие уже дает новое понимание о том, каким был так называемый "темный век": он относится к периоду между крахом цивилизации долины Инда и появлением культур железного века, построившими такие крупные по тем временам города, как Гандхар в современном Афганистане и Кошал в Индии.